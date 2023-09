Ami l’aglio ma temi l’alito cattivo? La soluzione è lo yogurt bianco: lo studio

Ami l’aglio ma temi l’alito cattivo? La soluzione è lo yogurt bianco. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Molecules. I ricercatori della Ohio State University hanno scoperto che le proteine presenti nello yogurt bianco intero funzionano bene per neutralizzare i composti a base di zolfo che causano l’odore.

Come si legge sul Daily Mail, il team di studiosi ha messo uguali quantità di aglio crudo in bottiglie di vetro prima di aggiungere yogurt con diverso contenuto di grassi, proteine e acqua. Hanno scoperto che lo yogurt era efficace al 99% nel ridurre i principali composti dell’aglio che producono odori. Dalla ricerca è apparso evidente che gli yogurt con alti livelli di proteine fossero più efficaci nel ridurre gli odori.

La dottoressa Sheryl Barringer, autrice senior dello studio, ha dichiarato: “L’alto contenuto proteico è una cosa molto popolare in questo momento. In generale, le persone vogliono mangiare più proteine. Un beneficio collaterale non voluto potrebbe essere una formulazione ad alto contenuto proteico che potrebbe essere pubblicizzata come deodorante per l’alito oltre alle sue indicazioni nutrizionali. Sappiamo che le proteine legano il sapore…In questo caso potrebbe essere positivo”. “Prendi l’aglio e mangia subito lo yogurt“, ha aggiunto.

I benefici dell’aglio

Mangiare aglio crudo almeno due volte a settimana dimezza il rischio di sviluppare un cancro al polmone. Lo ha suggerito una ricerca cinese dello Jiangsu Provincial Centre for Disease Control and Prevention, pubblicata nel 2022 sulla rivista Cancer Prevention Research. Un altro studio spagnolo ha dimostrato che il soffritto con l’extravergine oltre ad esaltare i sapori aiuta anche a sprigionare le sostanze bioattive di ingredienti come pomodoro, aglio, cipolla, carote, migliorando la capacità del nostro corpo di assimilare antiossidanti e vitamine contenute in questi ingredienti. Inoltre, l’estratto di aglio (meglio se invecchiato) aiuta a combattere il colesterolo cattivo (LDL), riducendolo negli obesi, come scoperto da una ricerca pubblicata sulla rivista Clinical Nutrition ESPEN.