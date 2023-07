Allenarsi nel fine settimana ha benefici simili al movimento quotidiano

Allenarsi nel fine settimana ha benefici simili a quelli che si ottengono da un esercizio più regolare. Le persone che hanno difficoltà a trovare il tempo per fare sport durante una settimana lavorativa intensa possono concentrare la loro attività fisica da moderata a vigorosa in uno o due giorni della settimana o nel fine settimana.

In un’analisi pubblicata su JAMA e condotta dai ricercatori del Massachusetts General Hospital (MGH), questo modello ribattezzato del “guerriero del fine settimana” è stato associato a rischi di malattie cardiache e ictus similmente inferiori rispetto a un esercizio distribuito in modo più uniforme. “La nostra analisi rappresenta il più grande studio per rispondere a questa domanda”, afferma l’autore principale Shaan Khurshid, membro della facoltà del Centro Demoulas per le aritmie cardiache presso MGH.

Come è stato svolto lo studio

Khurshid e i suoi colleghi hanno esaminato i dati di 89.573 individui nello studio prospettico della Biobanca del Regno Unito. Tutti indossavano accelerometri da polso che registravano la loro attività fisica totale e il tempo trascorso a diverse intensità per un’intera settimana.

Tra i partecipanti, il 33,7% era inattivo (meno di 150 minuti di attività fisica da moderata a vigorosa a settimana), il 42,2% era uno sportivo attivo del fine settimana (almeno 150 minuti con almeno la metà raggiunta in 1-2 giorni) e il 24,0% erano attivi-regolari (almeno 150 minuti con la maggior parte degli esercizi distribuiti su più giorni).

Bisogna sottolineare che entrambi i modelli di attività erano associati a rischi similmente inferiori di infarto (rischi inferiori del 27% e 35% per i guerrieri del fine settimana attivi e attivi-regolari, rispettivamente, rispetto agli inattivi), insufficienza cardiaca (rischi inferiori del 38% e 36%), fibrillazione atriale (rischi inferiori del 22% e 19%) e ictus (rischi inferiori del 21% e 17%).

“I nostri risultati suggeriscono che gli interventi per aumentare l’attività fisica, anche se concentrati in uno o due giorni alla settimana, possono migliorare gli esiti cardiovascolari“, afferma l’autore senior Patrick T. Ellinor, capo ad interim di Cardiologia e co -direttore del Corrigan Minehan Heart Center presso MGH. Insomma, se non avete tempo durante la settimana, ricordate che allenarsi il weekend è comunque utile. Fonte: Medical X Press.