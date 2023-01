5 rituali di benessere per affrontare il nuovo anno

Il 2023 è iniziato e porta con sé differenti sensazioni. C’è chi sperimenta ansia, chi voglia di fare. Quale che sia il “mood”, ecco una serie di rituali per affrontare il nuovo anno. Spesso la felicità può partire dalle piccole cose. Questo non esclude che un viaggio alle Maldive possa essere la svolta in un momento di crisi, ma non sempre è possibile lasciare tutto e partire. Quindi ben venga trovare delle soluzioni a portata di mano.

Compra una pianta da curare. Magari a foglia verde e particolare, come la monstera o la begonia maculata. Posizionala in una parte della casa, o della tua stanza, in modo tale che possa essere sempre sotto il tuo sguardo. Le piante sono vita e questo non può che trasmettere un sentimento di benessere.

Crea una stanza rituale nella tua abitazione. Scegli l’angolo che preferisci e curalo nei dettagli. Puoi acquistare una bella stampa, un quadro, delle candele profumate e degli oggetti che ti fanno sentire bene, per esempio una piccola radio, sintonizzata sulla tua stazione preferita. Se ami i vinili, questo è il momento giusto per esporre il tuo preferito.

Regalarsi un bel massaggio thai per ripartire alla grande. Se non lo avete mai fatto, è il momento giusto per testarlo. I prezzi variano in base al tipo di massaggio. Potete optare per quello base che si aggira intorno ai 35 euro. Piuttosto che acquistare l’ennesima maglietta che forse non metterete mai, regalatevi un momento di piacere.

Fate tappa in palestra o in una sala da ballo. Ok, dopo le feste non ci sono più scuse. Il movimento fisico non va trascurato. Ogni giorno dovremmo fare almeno 40 minuti a piedi. Se la palestra vi annoia, optare per la danza. Dalla salsa al tango, sono tante le discipline che potete scegliere.

Pianifica la tua gita culinaria. Invita la tua migliore amica/o a trascorrere una giornata con te all’insegna del gusto. Non è necessario recarsi in un posto costoso. Anche provare il miglior supplì della città può essere un obiettivo! Foto di Mirko Stödter da Pixabay.