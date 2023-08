5 frullati estivi e salutari per approfittare di frutta e verdura di stagione

Con l’arrivo dell’estate, non c’è nulla di più invitante di un delizioso frullato rinfrescante. Oltre a dissetarti, i frullati possono essere un’ottima scelta per mantenere uno stile di vita salutare, specialmente se preparati con frutta e verdura di stagione. Vediamo allora perché non dovresti rinunciare a dei gustosi frullati estivi e scopriamo cinque ricetteche ti aiuteranno a rinfrescarti e a goderti tutti i benefici della frutta e verdura fresche.

Perché i frullati estivi sono una buona scelta

Idratazione e Nutrienti Essenziali

I frullati rinfrescanti sono una combinazione perfetta di acqua e ingredienti freschi, come frutta e verdura. Questi frullati non solo aiutano a mantenere un adeguato livello di idratazione, ma sono anche ricchi di vitamine, minerali e antiossidanti essenziali per il nostro benessere. Sfruttando gli ingredienti di stagione, siamo sicuri di ottenere il massimo delle proprietà nutritive che la natura ci offre.

Contribuiscono alla Sensazione di Freschezza

In estate, il caldo può risultare opprimente, ma i frullati rinfrescanti possono aiutarti a ristabilire un equilibrio termico. Gli ingredienti come l’anguria, il cetriolo e la menta presenti nei frullati hanno proprietà rinfrescanti che ti aiuteranno a sentirti più fresco e rigenerato durante le giornate più calde.

Favoriscono la Digestione

Grazie alla presenza di fibre e nutrienti, i frullati rinfrescanti possono aiutare a migliorare la digestione. Ingredienti come l’ananas e il mango contengono enzimi digestivi che possono facilitare il processo di digestione, aiutando a prevenire la sensazione di pesantezza dopo i pasti.

5 ricette di frullati estivi che non dovresti perderti

Frullato “Éclat Soleil” per Migliorare il Tono della Pelle

Questo frullato contiene carota, ricca di beta-carotene, albicocche per vitamine A e C, e arancia piena di vitamina C. Un bicchiere di latte di cocco o vegetale aggiunge una consistenza cremosa. Aggiungi qualche cubetto di ghiaccio e prepara questo frullato con un integratore di beta-carotene per una pelle luminosa e radiosa.

Frullato “Skin Shine” per Migliorare l’Idratazione e la Qualità della Pelle

Con carota, mango maturo, frutti rossi e pomodoro verde, questo frullato è ricco di vitamine A e C e antiossidanti. Aggiungi qualche fogliolina di menta per un tocco di freschezza. Completa il frullato con un cucchiaino di collagene come integratore per una pelle sana e idratata.

Frullato “Detox Recovery” Disintossicante e Antinfiammatorio

Questo frullato contiene cetriolo, sedano, ananas, limone e zenzero, che lavorano insieme per favorire la disintossicazione e ridurre l’infiammazione. Aggiungi un po’ di acqua frizzante e foglioline di menta per una bevanda rinfrescante dopo una serata fuori. Un complesso di vitamine del gruppo B come integratore completerà l’effetto disintossicante.

Frullato “Digestion Légère” per Migliorare la Digestione

Con ananas, papaya, cetriolo, mela verde e zenzero, questo frullato è ricco di enzimi digestivi e fibre. Un tocco di menta aggiunge freschezza. Integrando enzimi digestivi, aiuterai la tua digestione a essere più leggera.

Frullato “Belles Jambes” per Eliminare i Liquidi e Sgonfiare le Gambe

Con anguria, cetriolo, limone, crescione e pepe, questo frullato è progettato per ridurre la ritenzione idrica e rinfrescare le gambe stanche. Aggiungi qualche cubetto di ghiaccio per un tocco in più di freschezza.

