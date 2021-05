Se siete alla ricerca di prodotti da testare per la primavera estate 2021 mettete nel carrello il rossetto liquido Bitten Lip Tint di Victoria Beckham.

Formulato come tinta in gel che si adatta a ogni tono di labbra, questa creazione contiene squalano ricostituente e tre tipi di acido ialuronico che idratano in profondità mentre rimpolpano sottilmente le labbra.

Per indossarlo inizia a stendere la tinta usando la punta dell’applicatore angolato per definire l’arco di Cupido.

Scivola delicatamente sulle labbra iniziando dal centro e distribuisci uniformemente un sottile strato di prodotto, che puoi abbinare anche alla matita Lip Definer.

Un’utente che ha acquistato il rossetto nella tonalità bisou scrive: “Ho comprato bisou e lo adoro. È una tonalità così lusinghiera e dona alle mie labbra una bella tinta di bacche. È adorabile e leggera (…).

Segreti di bellezza di Victoria Beckham.

Non tutte le crema usate dalla stilista hanno prezzi inaccessibili e noi ve ne sveliamo uno alla portata di tutti.

Per mantenere a lungo l’abbronzatura la stilista britannica usa la crema Weleda Skin Food.

“Mantiene la pelle così idratata e idratata. È davvero molto densa e adoro come si sente su tutto il corpo. È un prodotto davvero eccezionale”, ha detto l’ex Spice Girl.

Uno degli ultimi set lanciati sul mercato dalla stilista è il nuovo packaging della doppia crema primer Cell Rejuvenating Priming Moisturizer.

Il set include la crema, in due varianti, Golden e Original, due prodotti che promettono di rendere l’incarnato radioso.

Altro suo alleato di bellezza per avere una pelle perfetta è il vaporizzatore facciale Pro Hydro-Mist Steamer di Sarah Chapman Skinesis.

Il vaporizzatore deterge la pelle, rimuove lo sporco dai pori e dalle cellule morte. Ma non è l’unico segreto di Victoria.

La seconda tecnica che non ha esitato a provare è la Cryotherapy Ball o Cryoball, che tratta la pelle grazie all’applicazione del freddo.