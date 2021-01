Melanie Grant, facialist di Victoria Beckham, è una delle esperte di bellezza più famose a livello mondiale.

La facialist australiana, Official Skin Expert niente meno che per Chanel, è attiva a Sydney e Melbourne (dove ha due studi), ha un negozio a West Hollywood ed è un’habituée della settimana della moda parigina.

Grant è anche ambasciatrice del brand Resoré, che lo scorso ottobre ha lanciato asciugamani e salviette antibatterici, ipoallergenici ed ecologici.

“È così importante preservare le tue cellule dagli aggressori ambientali, dall’inquinamento, dallo stress, dalla luce blu e soprattutto dai raggi UVA e UVB”, ha detto la facialist.

Come si legge su The Cut, nella sua skincare routine ci sono vitamina C, acido ferulico, vitamina B e resveratrolo. Ma anche i massaggi facciali fai da te.

“Uno sforzo così piccolo, ne vale davvero la pena, soprattutto in termini di sollevamento, tonificazione, miglioramento del flusso sanguigno e far scorrere la linfa stagnante”, spiega.

La crema contorno occhi amata dalla facialist di Victoria Beckham.

“La zona degli occhi, specialmente dopo i 30 anni, ha meno ghiandole sebacee e le ghiandole sebacee sono ciò che mantiene questa zona elastica e carnosa”, spiega Melanie.

“Invecchiando, si ha la perdita del cuscinetto adiposo sotto l’area e si ha l’assottigliamento della pelle, così come si inizia a perdere il collagene”, specifica.

C’è un prodotto in particolare che la skin expert usa per prendersi cura del contorno occhi, ovvero Sublimage crème yeux di Chanel (prezzo: 165 euro)

Il prodotto in crema è arricchito dai preziosi Éphémères di Planifolia, molecole dal potere rigenerante.

E’ anche fornito di un accessorio da massaggio per un’azione drenante e decongestionante.

La crema offre una combinazione di 12 azioni sul contorno occhi, rigenerando intensamente una parte del viso tanto delicata quanto importante per l’aspetto generale del volto.

Sublimage va applicata mattina e sera con piccoli tocchi sul contorno occhi, non dimenticando l’angolo dell’occhio verso l’esterno.

