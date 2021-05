Uno spray fissante per il trucco che resiste fino a 16 ore e anche alle alte temperature. Non c’è niente di così orribile come guardarsi allo specchio dopo una lunga giornata e vedere il trucco che sembra essere stato disegnato da un bambino in età prescolare. Speso, te ne accorgi solo dopo ore trascorse a vivere la tua vita come al solito, senza renderti conto di assomigliare a una caricatura. Ma c’è un modo per prevenire questo mix di imbarazzo e terrore, però, ed è quello che utilizzano i MUA professionisti. Ovvero, usare lo spray fissante All Nighter di Urban Decay come passaggio finale della tua routine di trucco.

Questo spray fissante per il trucco è uno dei più conosciuti e apprezzati, e con buone ragioni. Secondo il marchio, mantiene il trucco in modo ottimale fino a 16 ore. Questo è il motivo per cui così tanti professionisti amano questo spray fissante, che puoi acquistare ora solo a 22 euro.

La truccatrice delle celebrità Amber Amos afferma che questo prodotto è un punto di svolta, specialmente in questa era che va tanto di moda il contouring. “Adoro il finish satinato, che non incide sulla luminosità ma che rende ottimale anche le pelli più grasse”.

Inoltre, è anche molto semplice da usare. Basta spruzzarne un po’ e il gioco è fatto.

La content creator e truccatrice Jamie Greenberg afferma che questo spray fissante è “il migliore sul mercato”.

Per utilizzare al meglio questo prodotto, spruzzalo un paio di volte su tutto il viso una volta che hai finito di applicare il trucco. Secondo chi lo usa, manterrà il tuo make-up intatto tutto il giorno e anche di più.

Gli acquirenti dicono che può resistere anche a condizioni climatiche molto calde. Secondo alcuni, resiste fino a 37 gradi.

La dimensione del flacone poi è perfetta per stare comodamente in borsetta. In questo modo, ritoccare il tuo look sarà sempre a portata di mano.