La cellulite è uno degli inestetismi più democratici esistenti. Colpisce più del 90 % delle donne, indipendentemente dall’età e dalla classe sociale. In questa fase di quarantena stiamo trascorrendo molto tempo a casa e l’inattività fisica è un problema che rema in favore della ritenzione idrica. Ma non dobbiamo disperare perché si tratta di una fase momentanea e intanto possiamo testare dei trattamenti che allevino un minimo il problema.

Il sito californiano Goop, capitanato dalla star del cinema Gwyneth Paltrow, ricorda l’importanza del brushing a secco contro la cellulite. C’è un’apposita spazzola per metterlo in pratica: la G.Tox Ultimate Dry Brush. Realizzata con fibre di sisal naturali e della pianta di agave messicana, esfolia leggermente e allontana le cellule morte per regalare una pelle liscia e luminosa e combattere la pelle a buccia d’arancia. Il successo della spazzola è stato tale è andata sold out.

Secondo Goop questo oggetto è “un passaggio essenziale e energizzante per la disintossicazione della pelle. Quindi, per aiutarti a disintossicarti dalla testa ai piedi e combattere la cellulite e la pelle irregolare e opaca allo stesso tempo”.

Abbiamo cercato delle alternative e scovato la spazzola Hydrea London, con setole in fibra di cactus, ideale per il brushing a secco. Oppure la quella giapponese corpo in fibra di sisal. Ideale per rivitalizzare il corpo, esfoliando le cellule morte e stimolando la circolazione sanguigna. Adatta per uomo e donna.

In un precedente articolo vi abbiamo parlato anche delle creme più valide per mettere la cellulite ko. Da Bionike Defence Body Anticellulite, trattamento topico ad azione freddo/caldo che stimola in modo prolungato la microcircolazione capillare favorendo il drenaggio dei liquidi e delle scorie nel tessuto sottocutaneo, a Veralab con Leg Booster. Poi Dermolipid di Cosmetici Magistrali, oppure Lierac Bodyslim, prodotto che si ispira alla tecnica della criolipolisi per sviluppare il Programma Crioattivo Snellente. Per conoscere anche gli altri prodotti clicca qui.