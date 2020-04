La cellulite colpisce più del 90% delle donne. Un inestetismo che durante la quarantena sta diventando particolarmente problematico per molte a causa dell’inattività fisica cui l’isolamento ci sottopone. Allo stesso tempo, il tempo libero dovrebbe spingerci ad approfittare della situazione per curare la pelle con costanza. Vi suggeriamo di seguito una serie di creme valide per combattere la cellulite e dire addio alla pelle a buccia d’arancia.

La prima che vi proponiamo è Bionike Defence Body Anticellulite, un trattamento topico ad azione freddo/caldo che stimola in modo prolungato la microcircolazione capillare favorendo il drenaggio dei liquidi e delle scorie nel tessuto sottocutaneo.

La seconda è il fluido anticellulite Rilastil lipofusion, giorno e notte. Un trattamento completo con oli essenziali, che oltre ad impreziosire la formula con la caratteristica nota profumata aromaterapica, svolgono un’azione riducente attiva, in sinergia con peptidi biospecifici innovativi ed estratti vegetali. Completano la linea un pool di principi attivi ad azione drenante e vasoprotettrice.

Terza alternativa l’emulsione Dermolipid di Cosmetici Magistrali. Una crema studiata per combattere cellulite e adiposità localizzate e per ottenere un’azione rimodellante. Quarta, Slimgo di Biogena, così descritta sul sito del brand: “Crema rassodante e riducente, coadiuvante i regimi dimagranti. Previene e combatte efficacemente il rilassamento cutaneo provocato dal dimagrimento, ottimizzando i risultati dei regimi dietetici ipocalorici, pilotando il dimagrimento sulle aree corporee da trattare”.

Quinta, Lierac Bodyslim, prodotto che si ispira alla tecnica della criolipolisi per sviluppare il Programma Crioattivo Snellente. Si adatta perfettamente a tutte le aree interessate dalla cellulite resistente, anche le più difficili da trattare.

Dando un’occhiata ai prodotti più quotati su Amazon, la marca Somatoline resta una delle più valide per le acquirenti. Somatoline Snellente 7 Notti Crema Ultra Intensivo si posiziona al secondo posto nella classifica dei best seller in ambito bellezza. Segue nella classifica l’Olio Intensivo Anti cellulite Dimagrante 100% Naturale con Oli essenziali di limone, rosmarino, cannella, basilico e ginepro.

La Crema Termale Anticellulite Collistar ha una doppia azione: combatte gli inestetismi della cellulite e rassoda i tessuti. Abbina sei diversi tipi di alghe marine integrali all’acqua termale e a un superconcentrato di principi rassodanti e fitoestratti drenanti.

Chi mal sopporta l’odore forte tipico di molte creme anticellulite può provare il Rassodante Corpo Drenante Ultra Intensivo Idealine, che con i suoi principi attivi naturali svolge un’azione drenante, tonificante, qntinfiammatoria, elasticizzante, antiossidante, depurativa, nutriente.

Vi ricordiamo infine i prodotti Veralab come Leg Booster, che agisce sulla buccia d’arancia e impedisce l’accumulo degli indesiderati adipociti, soprattutto nella zona delle cosce e delle culotte de cheval. (Immagine in evidenza nell’articolo: foto di stokpic da Pixabay).

Comprala su Amazon

Comprala su Amazon