C’è un siero alla vitamina C che ha fatto breccia nel cuore di molte acquirenti di Amazon.

Parliamo del siero Eva Naturals con il 20% di vitamina C, più curcuma, zenzero e vitamina E.

Chi l’ha acquistato ritiene che sia un alleato non solo per migliorare l’aspetto della pelle, ma anche per contrastare l’acne da mascherina, meglio nota come maskne.

Il siero idrata la pelle, corregge l’iperpigmentazione, riduce la comparsa di macchie scure e lenisce anche l’infiammazione per aiutare a ravvivare il naturale splendore della pelle.

Su Amazon Usa sono presenti più di 18mila recensioni positive.

“Sono rimasta stupita dai risultati rapidi e mi sento molto più a mio agio con il mio viso e la mia pelle. Ho anche smesso di mettere il trucco perché non ho macchie e cicatrici scure (…)”, scrive una utente.

L’importanza della vitamina C per la pelle.

La vitamina C è importantissima per il benessere di tutto l’organismo e, in particolare, per quello della pelle: stimola la formazione di collagene ed elastina, fondamentali per mantenere la tonicità e combattere i segni del tempo.

Questa vitamina, inoltre, è un potente antiossidante che aiuta a contrastare i danni causati da fattori esterni, primo fra tutti l’inquinamento.

I cibi in cui si trova la vitamina C.

La vitamina si trova in alimenti come peperoni rossi. Una tazza ne contiene quasi tre volte più un’arancia: 190 mg.

Il cavolo riccio fornisce 80,4 mg della vitamina, oltre al tipo K e A.

I broccoli ne forniscono 132 mg per sole 30 calorie per porzione.

Da mettere nel carrello anche la papaya, uno dei frutti estivi per eccellenza, così come le le fragole, il cavolfiore, i cavoletti di Bruxelles, l’ananas, i kiwi e il mango.

Foto di silviarita da Pixabay