Trovare il giusto siero per il proprio viso può diventare un’impresa non facile, soprattutto se avete la pelle grassa.

C’è però un prodotto che sembra mettere d’accordo le acquirenti di Amazon, ovvero il siero alla vitamina C Florence Bio, in vendita a 14,99 euro su Amazon.

Considerato un ingrediente indispensabile per la cura della pelle, la vitamina C ha la capacità di illuminare la carnagione e mantenere la pelle giovane più a lungo.

Se aggiunta regolarmente alla skicare routine, la vitamina C fa miracoli e ha diversi benefici comprovati.

Aumenta la produzione di collagene, riduce le macchie marroni causate dall’esposizione al sole ed è anche un antiossidante.

Anche se non protegge come un SPF (Sun Protection Factor), può bloccare i danni causati dai radicali liberi creati dall’inquinamento.

Il siero viso Florence Bio Cosmesi C contiene anche acido ialuronico per rimpolpare e levigare, poi vitamina E ricca di antiossidanti.

Inoltre è privo di parabeni e solfati ed è cruelty-free.

Altri sieri viso da provare.

Lily Collins usa Lancôme Advanced Génifique, un siero di punta del brand francese, tra le cui fan c’è anche la star del cinema Penélope Cruz.

L’attrice di Emily in Paris ha mostrato in un video come lo applica specificando: “Vado avanti ed è così morbido. Posso già sentire la mia pelle che diventa idratata”.

Uno dei prodotti più amati in circolazione è Caudalie Vinoperfect illuminante.

Riduce le macchie esistente e previene il formarsi di nuove, risaltando la luminosità dell’incarnato.

Vi segnaliamo anche il Magic Serum Crystal Elixir di Charlotte Tilbury, dallo scorso settembre disponibile anche in Italia negli store Sephora.

C’è un prodotto in particolare che ha aiutato molto la pelle di Kim Kardashian, ovvero 111SKIN 3 Phase Anti Blemish Booster.

Un trattamento contro l’acne, contenente acido salicilico, che aiuta a liberare i pori dagli accumuli che possono contribuire a sfoghi cutanei, e zolfo, che aiuta a seccare i brufoli.