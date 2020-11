Da quando uso questo siero per ciglia, tutti mi chiedono se siano mie naturali o se siano extension. Se conosci il sito YesStyle e ti è già capitato di acquistare prodotti di bellezza, non dovresti farti sfuggire oggi questo siero per ciglia a dir poco miracoloso. My Lash siero di Etude House, che viene regolarmente venduto a circa 10 euro, è ora in sconto sul sito a 3,90 €. Ed è probabilmente il prodotto di cui non potrai più fare a meno per ciglia lunghe, forti e folte. Chi lo usa regolarmente, lo definisce un vero affare.

“Per quanto sia economico, non mi aspettavo davvero nulla. Ma dopo due settimane di utilizzo la mattina prima del mascara e la sera dopo aver pulito il viso, ho notato che le mie ciglia sono decisamente più spesse, più morbide e leggermente più lunghe” ha scritto un recensore sul sito.

“Non è la prima volta che compro un siero per ciglia, ma questo è il primo che voglio continuare a usare!” ha scritto un altro.

Sono centinaia i recensori che giurano nell’effetto miracoloso di questo siero per ciglia, e che hanno dato una valutazione perfetta o quasi perfetta, sostenendo che il migliore siero per ciglia che abbiano mai provato.

Riuscire a trovare un siero per ciglia che realmente funzioni è come cercare un ago in un pagliaio. My Lash siero, tuttavia, è formulato con pantenolo, che riempie e rinnova le ciglia, ne migliora la flessibilità e le fa apparire robuste e sane. Il corniolo giapponese, idrata e rende morbide le ciglia, ne esalta l’elasticità e la luminosità.

I sieri per ciglia comparabili possono arrivare a costare anche intorno ai 100 euro. Al suo normale prezzo al dettaglio di 10 euro, My Lash siero è già un vero affare, ma puoi risparmiare ancora di più e ottenerlo per meno di 4 euro se lo acquisti ora su YesStyle.