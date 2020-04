Quante volte la dermatologa vi ha detto: hai la pelle grassa, avrai meno rughe! Eh già, ma nell’immediato una cute oleosa non è il massimo. Anzi, per molte donne è un vero problema. Si fa un’accurata detersione al mattino con tutti i prodotti indicati, ci si trucca ed ecco che dopo due ore la pelle del viso inizia a dire addio al suo aspetto opaco.

Cercando e testando creme e sieri ne abbiamo trovato uno che è come si suol dire…una mano “santa”. Si tratta del Gel Oil Free Moisturizer della Miamo, un’azienda cosmetica italiana davvero valida. Si presenta come un siero gelatinoso e i suoi effetti ci hanno stupito. Questo prodotto è formulato senza componenti grasse o sostanze addensanti con azione comedogenica, rendendolo l’idratante ideale per pelli grasse e a tendenza acneica. Ha anche un’alta concentrazione di acido ialuronico.

Come spiega la stessa azienda sul suo sito: “I prodotti utilizzati per il trattamento topico della pelle grassa e a tendenza acneica possono causare un depauperamento del film idrolipidico, con conseguente aumentata evaporazione trans-epidermica. Per questo motivo l’idratazione deve essere attuata in modo da soddisfare il bisogno di acqua della pelle, senza l’utilizzo di sostanze comedogeniche che possano aggravare le condizioni di questo tipo di pelle”.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato anche di un altro siero che sta andando a ruba sul mercato, ovvero il Magic Serum Crystal Elixir di Charlotte Tilbury. Il prodotto, che costa 60 sterline, vanta un’elegante formula che promette una pelle impeccabile.

“Sono così eccitata e felice della risposta travolgente alla mia ultima innovazione rivoluzionaria per la cura della pelle (…)”, ha detto Tilbury in esclusiva al MailOnline. “Questo è il siero che il mondo stava aspettando!!! Ti farà una pelle liscia, la tua pelle migliore ancora!!!! Dico sempre, la cura della pelle è cura di sé e con il potere di innovazione, potenti ingredienti… (…)!”.