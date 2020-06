C’è un siero firmato Dolce & Gabbana che potrebbe diventare il nuovo alleato dell’estate 2020.

Parliamo di Solar Glow Bronzing Drops, un prodotto che contiene delle gocce abbronzanti per dare un tocco di colore al vostro colorito.

Può essere acquistato sul sito del brand Sephora al prezzo di 49 euro.

In questo periodo in cui non tutti sono disposi a recarsi al mare o al lago per via dell’incertezza del momento legata all’emergenza coronavirus, i prodotti effetto sun kissed stanno diventando molto popolari.

Il siero Dolce & Gabbana ha una formula no-transfer, che ideata e rinfresca allo stesso tempo.

Il prodotto contiene il Mediterranean Glow Complex, che garantisce idratazione per tutta la giornata, mentre la Vitamina E previene l’ossidazione.

Il bronzer è disponibile in una nuance universale ideale per tutte le pelli.

Le gocce possono essere applicate da sole o aggiunte alla crema idratante o al primer, ma anche al fondotinta per un incarnato più brillante.

Impeccabile la confezione, che ricorda le iconiche stampe mediterranee del duo di stilisti.

D&G tornano nella Camera della Moda Italiana.

D&G tornano soci della Camera Nazionale della Moda Italiana (Cnmi) e dunque sfileranno nel calendario ufficiale della Cnmi.

Lo ha annunciato una nota della Camera della Moda nelle scorse settimane dove è stato precisato, che la maison:

“Dolce & Gabbana ha partecipato nel mese di aprile all’iniziativa solidale di Cnmi, Italia, we are with you, che ha permesso di donare alla Protezione Civile macchine respiratorie e altri materiali medici (…)”.

Inoltre, “sul fronte operativo legato alla moda, Dolce & Gabbana, da sempre ambasciatore dell’italianità nel mondo, ha dato la propria disponibilità a partecipare alle iniziative a sostegno della filiera”.

“Dolce & Gabbana darà inoltre il proprio contributo alle settimane della moda tornando ad essere presente nel calendario ufficiale della fashion week e parteciperà, con un evento, alla prima edizione della Milano Digital Fashion Week, in programma dal 14 al 17 luglio 2020”.