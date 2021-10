Chi già usa il siero Lash Sensational Boosting di Maybelline dicono che sia un prodotto chiave per allungare e volumizzare le ciglia. Nella formula è presente un complesso condizionante di arginina e provitamina B5 che non solo nutre le ciglia per un’estrema morbidezza e crescita, ma aiuta a proteggerle e a prevenirne la caduta. Il risultato sono ciglia folte, elastiche e davvero morbide.