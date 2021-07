Un mascara economico dagli effetti incredibili che è ormai un must del mio beautycase. Molto tempo fa, una giovane laureata non ancora stanca della vita in una metropoli pensava che il suo stipendio da stagista editoriale potesse finanziare la sua nuova abitudine alle extension ciglia. Quella stagista ero io, e mi sbagliavo davvero tanto. Fortunatamente, ho recentemente riscoperto un mascara che ormai un Santo Graal del mio beautycase. E che ha salvato il mio portafoglio e le mie ciglia da anni di dolore.

Al liceo, il mascara The Falsies di Maybelline era uno dei tanti mascara che utilizzavo a rotazione, grazie soprattutto al prezzo inferiorie ai 7 euro. Ma poiché il mascara glitter e l’eyeliner erano spesso la mia scelta del giorno, non ho mai avuto la possibilità di apprezzare a pieno la formula allungante del The Falsies.

Ora invece posso apprezzarlo al meglio. E a quanto pare non solo io visto che con centinaia di recensioni positive, è chiaro che questo mascara di Maybelline deve avere qualcosa di eccezionale.

La sua formula è ricca di “fibre” che ricoprono le ciglia e donano un effetto volume che può essere scambiato per un nuovo set di ciglia finte applicate in salone di bellezza.

Molte acquirenti sostengono che “tutti pensano che abbia applicato extension o qualcosa di simile”.

Ovviamente, rinunciare alle extension ciglia ha i suoi vantaggi. A parte il lato economico, le tue ciglia non dovranno sopportare il peso di quelle finte, soprattutto ora con il caldo e l’estate. Questo mascara invece riesce a trovare un buon equilibrio tra volume, effetto drama e naturalezza.

The Falsies di Maybelline inoltre non si sfalda, non sbiadisce e non cola. Ma è resistente il giusto per non rimanere incollato alle ciglia anche con lo struccante più efficace. Tuttavia, se sei alla ricerca di qualcosa ancora più saldo, esiste anche la versione woterpoof. Considerando che costa poco più di 5 euro, vale la pena fare una prova.

