Un siero alla vitamina C portentoso che, secondo chi lo usa, è la chiave per una carnagione liscia e uniforme. Nel mondo degli ingredienti efficaci per la cura della pelle, non c’è niente di meglio della vitamina C. Questo antiossidante può aiutare a ridurre le macchie scure, le linee sottili e le rughe e levigare la grana della pelle. Se non usi ancora un siero alla vitamina C (o ne stai cercando uno nuovo), centinaia di acquirenti di Amazon USA consigliano quello di Timeless Skin Care per una pelle “più luminosa e soda”.

Secondo il marchio, ogni minuto viene venduta più di un’unità di siero e il 41% dei clienti riacquista il prodotto. Oltre alla vitamina C, il siero contiene anche vitamina E per proteggere la pelle dagli inquinanti ambientali. Contiene anche acido ferulico per potenziare gli effetti degli antiossidanti. Insieme, questi ingredienti riducono l’iperpigmentazione e lasciano una pelle luminosa e glow.

Per applicare il siero, applica due o tre gocce sulla punta delle dita e massaggia delicatamente sulla pelle pulita. Usalo sia al mattino che alla sera per risultati migliori.

“Questo è il miglior siero alla vitamina C che abbia mai provato”, ha scritto un recensore americano. “Mi piace come agisce, ne basta poco e funziona. Con il tempo ha ridotto i danni alla mia pelle causati dal sole. Lo uso sul collo e torace Sono al mio secondo flacone”.

Un secondo acquirente dice: “Ho notato un netto miglioramento della struttura della mia pelle dopo solo un paio di utilizzi. I miei pori sono più piccoli e la mia pelle è più soda. Non pensavo fosse possibile senza un trattamento professionale, ma funziona!”.