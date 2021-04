Un siero alla vitamina C in polvere che ti aiuterà a combattere macchie, scure, linee sottili, righe e anche i piccoli segni di imperfezione del viso. Se nella tua skincare ancora non hai inserito una vitamina C, dovresti assolutamente rimediare. Questo potente ingrediente, infatti, offre una serie di vantaggi. Oltre a schiarire le macchie scure e i segni dell’acne, attenua le righe, leviga la pelle e la rende compatta e luminosa. Come spiegano gli esperti, infatti, la vitamina C rallenta efficacemente i segni visibili dell’invecchiamento, proteggendo la pelle dai danni indotti dai raggi UV dai radicali liberi e accelerando la produzione di collagene.

Un modo semplice per iniziare ad usare questo ingrediente è con il siero di vitamina C in polvere di Versed. Si tratta di una polvere che può essere miscelata con le tue creme, altri sieri, filtri solari e fondotinta preferiti, per un tocco illuminante e antietà. Questo siero alla vitamina C in polvere mostra la sua potenza fin dal primo utilizzo, a differenza della maggior parte dei sieri di vitamina C, e si integra perfettamente con qualsiasi prodotto senza aggiungere una dominante bianca. Questo perché è realizzato con una base di amido di tapioca, un’alternativa naturale al talco. E’ anche privo di parabeni, siliconi e solfati.

Con un uso continuato – il marchio afferma che questo siero di vitamina C è adatto sia al mattino che alla sera, quindi mettilo – i clienti dovrebbero vedere un miglioramento significativo dell’aspetto e della sensazione generale della loro pelle. Chi lo usa, afferma che questo siero in polvere, mescolato con altre creme, non crea grumi o residui.

CORRELATO: Secondo chi lo usa, questo siero viso vegano combatte rughe e linee sottili in pochissimo tempo

“Dopo averlo usato per oltre un mese posso dire con sicurezza di aver trovato la mia nuova vitamina C preferita”, ha scritto un recensore. “I prodotti di altre marche tendono a cambiare colore o ad andare a male prima che abbia finito il flacone. Questa versione in polvere protegge l’integrità della formula”.

“Questa è una fantastica aggiunta alla mia cura della pelle”, ha condiviso un altro recensore. “Quello che mi piace davvero di questo siero alla vitamina C in polvere è che puoi aggiungerlo a qualsiasi crema idratante che usi. Ho notato che la mia pelle è molto più luminosa e nel complesso più tonica. Questo prodotto è un punto fermo per me”.