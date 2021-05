Uno scrub levigante per i piedi che riduce drasticamente pelle secca e talloni ruvidi. L’arrivo della stagione dei sandali ci ricorda quanto sia importante prendersi cura di tutta la nostra pelle. Anche quella dei piedi. Certo, prenotare una pedicure al tuo salone di bellezza di fiducia è sempre una buona opzione. Ma se vuoi una soluzione casalinga, sappi che lo scrub levigante per i piedi di Lather all’eucalipto e pietra pomice è una valida scelta. Puoi utilizzarlo nella comodità del tuo bagno quando vuoi e, in pochi istanti, riuscirà a levigare e rendere morbidi i tuoi piedi.

Questo scrub levigante per i piedi è realizzato con pomice granulata che esfolia la pelle secca. Quando lo spalmi sui piedi produce una schiuma ultra morbida levigante. È profumato con una miscela di oli essenziali di eucalipto, limone e lavanda. Ingredienti che vengono spesso utilizzati nei bagni turchi e nei prodotti terapeutici per stimolare e ringiovanire istantaneamente i sensi.

Basta applicare una generosa quantità di scrub sui piedi inumiditi massaggiando con movimenti circolari, insistendo sulle parti più ruvide e secche e risciacquare poi con acqua tiepida. Il risultato finale saranno piedi più luminosi e morbidi.

Bonus extra: il prodotto è vegano ed è completamente privo di parabeni, solfati, oli minerali, fragranze e colori sintetici.

Questo scrub levigante per i piedi è uno tra i prodotti più venduti e apprezzati. Non è un caso se la sua percentuale di vendite totali è triplicata nell’ultimo anno. Per questo motivo, ho deciso di provarlo anche io.

Sarà per colpa della pandemia, ma anche io mi sono trovata impreparata all’arrivo della stagione dei sandali. Così, ho provato questo scrub sperando che risolvesse almeno un po’ la situazione. Dopo un solo utilizzo, i miei piedi risultavano drasticamente più lisci, morbidi e dall’aspetto più sano.

Anche i revisori sul sito Web del marchio affermano che lo scrub lascia i piedi idratati e setosi. “Amo la consistenza, l’odore e la schiuma”, ha scritto un acquirente. “Fa un ottimo lavoro nel mantenere morbida la pelle dei miei piedi”. Un altro recensore ha detto: “questo scrub levigante cambierà i tuoi piedi per sempre. È fantastico”.