Uno scrub esfoliante viso che rende la pelle più luminosa, tonica e morbida con una esfoliazione delicata ed efficace. Se cerchi un modo per rendere luminosa e sana la tua pelle, abbiamo il prodotto adatto a te. Il Regenerating Cleanser di Tata Harper esfolia le cellule del viso e purifica la pelle in modo per niente invasivo.

Se segui su Instagram le celebrity o amici esperti di cura della pelle, probabilmente hai notato nei loro video la bottiglia di vetro color verde del marchio. Un numero incredibile di celebrità ama lo scrub esfoliante viso di Tata Harper. Jessica Alba, Tracee Ellis Ross, Julianne Moore, Gwyneth Paltrow, Emma Watson, Brooke Shields, Anne Hathaway, Lake Bell, Rosie Huntington-Whiteley e altre, hanno più volte lodato il prodotto.

La fondatrice Tata Harper ha creato un marchio che non costringesse gli acquirenti, e lei stessa, a scegliere tra ingredienti sani e prodotti super efficaci. Il risultato è una linea di prodotti per la cura della pelle di alta qualità e di origine biologica che negli anni si è fatta strada tra i prodotti di alto livello. E lo scrub esfoliante viso Reagenerating Cleanser è uno dei prodotti di culto del marchio.

Il detergente promosso anche dai dermatologi

Questo detergente esfoliante ha anche l’approvazione dei dermatologi. La Dott.ssa Melanie Palm, dermatologa, spiega al magazine americano InStyle: “Questo è un prodotto fenomenale e completo per il ringiovanimento e la levigatura della pelle. L’attenzione del marchio per ingredienti naturali e di origine botanica è acclamata da molti dei miei pazienti. Per i tipi di pelle da normale a matura, è un’ottima scelta per un detergente esfoliante, che combina esfolianti fisici e chimici per pulire delicatamente ma efficacemente la pelle e promuovere il ricambio e il rinnovamento cellulare”.

La formula di questo scrub esfoliante viso

Ciò che piace davvero a tutti, poi, è anche la formula. Questo scruv esfoliante viso è prodotto con distillati di neroli, di alcoli grassi derivati ​​dalle olive idratanti, olio di semi di girasole, aloe ed estratto di riso. Questi vengono aggiunti alla polvere di semi di albicocca e all’argilla di rosa per una esfoliazione fisica, e l’estratto di fermentazione del frutto del melograno, l’estratto di corteccia di salice e la superossido dismutasi per un delicato resurfacing e rinnovamento chimico.

Che dire, questo prodotto vale assolutamente una prova. Se non sei sicuro al 100% puoi scegliere il formato da 50ml, ma siamo certi che tornerai presto ad acquistare il formato grande.