Scrub labbra: ecco esattamente come prepararlo in casa da sola

Pochi ingredienti che probabilmente hai già in casa ti basteranno per realizzare uno scrub labbra efficace ed economico. Mai sottovalutare il potere di uno scrub labbra. Sebbene il prodotto possa sembrare facoltativo rispetto al resto della tua skincare, è un passaggio necessario se vuoi applicare un rossetto di tendenza, in particolare se il colore è una formula opaca.

Uno svantaggio delle tinte opache, infatti, è che può far risaltare i difetti o far sembrare le labbra secche. La bellezza di un colore deciso o di un rossetto opaco comporta anche il dover avere delle labbra lisce e idratate. Questo è importante perché il risultato non sarà gradevole se le tue labbra sono secche e screpolate.

Una soluzione? Usare regolarmente un esfoliante o uno scrub sulle labbra, soprattutto prima di applicare la tua tinta preferita.

Gli scrub labbra sono ottimi perché non solo rimuovono le cellule morte e aiutano ad esfoliare, ma ottimizzano anche la penetrazione degli ingredienti idratanti contenuti all’interno dello scrub stesso. Oppure quelli applicati dopo.

Come faccio a fare uno scrub labbra fai da te?

Quando si tratta di trovare un buon scrub per le labbra, Offers afferma di aver sperimentato alcuni marchi acquistati in negozio, ma scopre che le sue labbra si seccano abbastanza rapidamente. “Preferisco mescolare un vasetto del mio scrub per le labbra usando olio di cocco e zucchero”, ci dice. “Prendo una piccola quantità di olio di cocco, lo metto in un barattolo, aggiungo un po’ di zucchero e poi lo mescolo”. Il truccatore consiglia di aggiungere lo zucchero a poco a poco, a seconda di quanto granuloso vuoi che sia il composto. “Se trovi che lo scrub per le labbra è troppo aggressivo, aggiungi un po’ più di olio di cocco”, aggiunge. Leggi anche: 3 scrub fatti in casa che puoi preparare da sola per prenderti cura della tua pelle.

Qual è il modo corretto di usare uno scrub labbra?

Prima di applicare qualsiasi rossetto, applica uno strato del tuo scrub fai-da-te sulle labbra e massaggia delicatamente. Dopo aver tolto il prodotto con dell’acqua tiepida, applica un balsamo per le labbra e lascia assorbire.

Le mie labbra sono secche e hanno le pellicine, come fare?

Se stai cercando uno scrub per le labbra che fornisca idratazione ed esfoliazione profonde, mischia dello zucchero di canna, burro di karitè e olio di jojoba. Nello specifico, mescola 1/2 cucchiaino di burro di karitè con due cucchiaini di zucchero di canna e due o tre gocce di olio di jojoba. L’esfoliante in questo scrub sono i cristalli naturali di zucchero di canna che vengono utilizzati delicatamente per eliminare la pelle secca. Non solo sono una scelta ottimale perché possiedono proprietà umettanti naturali, ma sono anche granuli naturali che non hanno un impatto ambientale dannoso come le microsfere artificiali. Inoltre, i granuli sono piccoli e non causeranno potenziali danni sulle tue labbra.