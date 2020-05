Scarlett Johansson è una delle attrici più talentuose del pianeta.

La star americana è reduce da una serie di successi cinematografici, da “Marriage Story” a “Jojo Rabbit” senza dimenticare “The Avengers“.

In occasione dei Golden Globes del 2020, il truccatore dell’attrice, Frankie Boyd, ha reso noti alcuni dei prodotti utilizzati per rendere la pelle di Scarlett Johansson impeccabile.

Tra i prodotti utilizzati ce ne sono due che sono decisamente una garanzia di successo: La Mer Moisturising Soft Cream e La Mer Renewal Oil.

La crema La Mer.

Il primo prodotto (290 euro per 60 ml) è un must have del brand, amato dal molte celebrities. Viene così descritto sul sito:

“Questa preziosa crema, in una nuova e morbida texture, leggera al tatto, contiene le stesse proprietà rigeneranti e rivitalizzanti che hanno fatto di Crème de La Mer un prodotto leggendario.

Il potere rigenerante e lenitivo di Miracle Broth™, il vero cuore dei prodotti La Mer, penetra in profondità nella pelle, reidratandola e rendendola più resistente. Rinnovata e rivitalizzata, la pelle appare di nuovo luminosa”.

Va distribuita una piccola quantità tra i polpastrelli e bisogna picchiettare delicatamente sulla cute.

L’olio La Mer.

Il secondo prodotto è un olio di bellezza bi-fase (190 euro per 30 ml).

Si tratta di una miscela di Miracle Broth™ e principi attivi di origine marina, che lo rendono un’ondata di vitalità per la pelle.

La produzione di collagene risulta intensificata, con il risultato di rallentare la formazione di nuove rughe e linee d’espressione e rassodare contemporaneamente i tessuti.

Bisogna applicare 3-5 gocce su viso e collo al mattino e alla sera, così come si farebbe con altri olio di bellezza.

Attenzione a non esagerare con le quantità per evitare un effetto patinato.

L’olio nutriente può essere massaggiato sui capelli, sulle cuticole e sulle aree dove la pelle è più arida, in base alle esigenze. (Fonte Marie Claire Usa).

