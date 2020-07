Uno degli ultimo look da red carpet di Salma Hayek è stato agli Oscar 2020.

L’attrice messicana ha optato per un abito Gucci stile dea greca, un outfit molto classico.

Mario Dedivanovic è il truccatore che si è occupato del make up della star di “Like a Boss” e ha svelato alcuni prodotti usati sulla sua cliente quella sera.

Dedivanovic ha utilizzato esclusivamente i prodotti Yves Saint Laurent, come ha spiegato a InStyle.

Tra i prodotti Sequin Crush Eyeshadow in N. 1 Legendary Gold su tutte le palpebre, poi il Mascara Volume Effet Faux Cils.

“Per Salma, non ho usato prodotti troppo bagnati o oleosi poiché non sarei stato in grado di ritoccarli”, ha spiegato al sito.

Per questo Dedivanovic ha usato Rouge Pur Couture The Slim Matte Lipstick in N. 8.

Per assicurarsi che non si muovesse e reggesse fino a mezzanotte, ha applicato All Hours Setting Powder sulle labbra di Salma Hayek perché “lo strato di polvere aiuta il rossetto a persistere ancora di più”, ha affermato.

Dedivanoic ha anche applicato un correttore: “Ho usato il correttore Touche Éclat High Cover in N. 2.5 Peach con un pennello piatto e affilato e l’ho applicato su entrambi i lati del labbro inferiore esterno e l’ho fissato con All Hours Setting Powder in B30 Almond“.

“Questo conferisce alle labbra un piacevole solleva sugli angoli esterni e impedisce loro di sfumare”.

Altri prodotti di bellezza da mettere nel carrello.

Il numero uno in America è lui: Maybelline Eraser Eye, che oltre a ridurre le occhiaie svolge anche un’azione antirughe.

La sua formula è arricchita con olio di bacche di goji ed è dotato di un applicatore in spugna antimicrobico integrato per una stesura precisa e infallibile.

Beyoncé ha invece usato al Coachella 2018 L’Oreal Paris Lash Paradise.

C’è un rossetto in particolare che Meghan Markle apprezza: si tratta di Matte Revolution in Very Victoria.

Un prodotto firmato Charlotte Tilbury, la famosa make up artist che a settembre sbarcherà anche in Italia.

Ogni prodotto che proponiamo è stato selezionato e recensito in modo indipendente dal nostro team editoriale. Se effettui un acquisto utilizzando i link inclusi, potremmo guadagnare delle commissioni.