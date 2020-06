Charlotte Tilbury sbarca in Italia: il brand di cosmetici della celebre make up artist britannica sarà in vendita da Sephora il prossimo settembre.

I prodotti saranno acquistabili nelle sedi di Milano, Roma, Firenze, Bari, Napoli, Torino, Udine, Venezia e Verona e su Sephora.it.

Tilbury vanta tra le sue clienti celebrities del calibro di Amal Clooney, Salma Hayek, Naomi Campbell, Christy Turlington, Linda Evangelista e Cindy Crawford.

Intanto è già disponibile il sito charlottetilbury.com/it, dove sono in vendita tutti i bestseller e tutte le novità.

La maggioranza del marchio è stata acquisita dal gruppo spagnolo Puig la scorsa settimana.

Le parole della make up artist sul lancio del brand in Italia.

“Sono davvero entusiasta di lanciare le mie collezioni make-up in Italia per la prima volta”, ha dichiarato Charlotte Tilbury.

“Sono sempre stata ispirata dalla bellezza italiana e dalle sue icone beauty anche grazie alla mia lunga esperienza nel mondo della moda”, ha specificato.

“Durante i miei 27 anni come make-up artist, ho realizzato oltre 100 cover di Vogue e ho collaborato con Prada, Miu Miu, Versace, Moschino e Cavalli”.

“Non vedo l’ora di far conoscere il mio pluripremiato magic make-up e condividere con le donne e gli uomini italiani i miei beauty secret da red carpet”.

“È un piacere continuare a collaborare con Sephora per questo meraviglioso lancio”.

Nei mesi scorsi Charlotte Tilbury ha lanciato il suo nuovo siero Magic Serum Crystal Elixir.

Il prodotto include il complesso Tilbury Magic 8 (lo stesso ingrediente principale della più famosa e premiata Magic Cream di Charlotte Tilbury).

Tra gli altri ingredienti la niacinamide, vitamina C, replexium, acido poliglutammico e 5 cristalli olistici complessi.

La make up artist è seguitissima anche sul suo canale YouTube, aperto nel 2012 insieme al blog dove ci sono tutorial su come creare gli effetti che più valorizzano il viso.

Dopo la nascita di Charlotte Tilbury Beauty, nel 2013, a Londra, e gli ultimi successi, nel 2019, con i lanci negli store in Francia e Singapore, Tilbury vuole fare conoscere ai fan italiani la sua make-up revolution.