Il rossetto Charlotte Tilbury è così popolare, che si vende ogni due minuti. E ora ho capito perché. Alcune volte guardo il mio ragazzo e provo una invidia tremenda per le sue ciglia naturalmente lunghe e le sue labbra carnose. Io devo passare diversi minuti allo specchio per riuscire ad allungare le mie ciglia, e di certo non ho una bocca così carnosa.

Invece, ho sempre cercato un prodotto per le labbra che le facesse sembrare più grandi e turgide. Alla fine, dopo aver letto ovunque quanto fosse iconico ed efficace, ho deciso di provare il famoso rossetto Charlotte Tilbury Pillow Talk.

Probabilmente hai già sentito parlare del rossetto Charlotte Tilbury Pillow Talk, e della matita labbra della stessa linea. E se non ne hai sentito parlare, lo avrai sicuramente visto su persone famose del calibro di Amal Alamuddin o Penelope Cruz.

Il Pillow Talk di Charlotte Tilbury è così popolare che non solo diventa spessissimo sold-out sui siti, ma un rossetto viene venduto ogni 2 minuti, secondo quanto dice il sito. Non solo, questa matita e rossetto Charlotte Tilbury sono considerati i prodotti per labbra di lusso numero uno in tutti gli Stati Uniti. Appena usciti, nel 2018, sono andati esauriti due volte in tutto il mondo. Ora, invece, sono disponibili in Italia sul sito di Sephora.

CORTESIA CHARLOTTE TILBURY

Dopo aver sentito i miei colleghi beauty editor parlare ininterrottamente di questo rossetto per anni, ho pensato che avrei dovuto assolutamente provarlo. E ora capisco perché tutti sembrano amarlo alla follia. Per prima cosa, il colore è il rosa chiaro più incredibile che abbia mai provato. Ha un aspetto naturale, il complemento perfetto per un trucco luminoso e naturale, vero must di stagione. In sostanza, è un rossetto che puoi utilizzare tutti i giorni, anche per occasioni non particolari (cosa che ormai è la regolarità) e ti farà sentire immediatamente più a tuo agio.

Inoltre, questo rossetto Charlotte Tilbury ha una caratteristica segreta di cui non si parla abbastanza. Non solo la formula è veramente duratura e modulabile (posso applicare tutti gli strati che voglio senza sembrare ridicola), ma è dotata di un pigmento 3D che rende le labbra più piene, turgide e più grandi. Pensavo che fosse quasi una stregoneria, in realtà questo rossetto è nato per fare esattamente questo.

Sono ancora gelosa del fatto che il mio ragazzo non abbia una routine per la cura della pelle o il trucco e si sveglia con labbra carnose impeccabili? Ovvio. Ma mentirei se dicessi da quando uso Pillow Talk di Charlotte Tilbury, non mi sono più sentita insicuro riguardo alle mie labbra.

