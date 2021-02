Se siete alla ricerca di un prodotto che possa garantire volume immediato alle vostre labbra, c’è un siero del brand Too Faced che dovete provare.

Parliamo di Lip Injection Maximum Plump, un lucidalabbra trasparente che rimpolpa il volume e i contorni delle labbra, al punto che potrebbe quasi emulare l’effetto della famosa “punturina” all’acido ialuronico.

Il rossetto è in vendita da Sephora, negli store fisici e on line, al prezzo di 28 euro.

Come si legge sul sito della multinazionale di profumerie francese: questa formula rimpolpante avanzata lascia istantaneamente le labbra più piene, idratate e nutrite.

La sensazione di formicolio mostra l’effetto della massima tecnologia rimpolpante.

I suoi ingredienti assicurano che le labbra siano perfettamente idratate e nutrite. Da subito appaiono più piene.

L’effetto rimpolpante è sia immediato che di lunga durata, potete dunque stendere sopra il lucido anche un altro rossetto per meglio valorizzarlo.

Se in altre parole non volete optare per soluzioni più care ma durature nel tempo, via libera al lucido Lip Injection Maximum Plump.

Un’utente che ha acquistato il prodotto scrive sul sito:

“Ho acquistato questo plumper un paio di mesi fa e lo utilizzo con costanza (quasi tutti i giorni); lo applico come prima fase del make up, attendo che faccia effetto e nel frattempo completo il resto del mio trucco, successivamente lo rimuovo ed applico un rossetto liquido o un lipstick”.

“Io ho labbra poco carnose e l’effetto di questo prodotto lo noto, soprattutto quando sorrido e sento proprio che le labbra risultano più piene e mi tirano”.

“Chiaramente andrebbe riapplicato nel corso della giornata per mantenere l’effetto rimpolpante, ma a mio parere, il prodotto è ottimo ed efficace”.

A questo punto non vi resta che testarlo per vedere se l’effetto soddisfa le vostre aspettative. Foto in alto evidenza di Phuc Nguyen da Pixabay.