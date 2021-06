Naomi Watts, Olivia Wilde, Gwyneth Paltrow sono solo alcune delle celebrity che amano alla follia questo rossetto anti-età.

Ebbene sì, Kosas produce alcuni dei migliori rossetti che ho provato nei miei 10 anni di lavoro nel settore della bellezza. Sono cremosi, abbastanza satinati da lenire le labbra secche ma ottimi da sfumare per ottenere una finitura opaca. E, ovviamente, sono disponibili in una gamma di colori dal nude al rosso fuoco. Non c’è da stupirsi quindi che i rossetti anti-età di Kosas hanno ottenuto con il tempo il favore di tantissime celebrity, da Naomi Watts a Gwyneth Paltrow.

Recentemente Naomi Watts -amante della clean beauty- ha pubblicato su Instagram una foto proprio con il rossetto di Kosas. A corredo dello scatto, l’attrice ha condiviso tutta la sua felicità nel poter tornare a indossare il rossetto: “Il rossetto è tornato! Fallo bene o non farlo affatto, giusto?⁠⁠ Sono una fan dei rosa frutti di bosco e dei rossi pomodoro.⁠⁠ ⁠Questi sono alcuni dei miei marchi preferiti: @beautycounter, @karigranskin e @kosas”.

Non è chiaro quale tonalità esata indossi nello scatto, ma seguendo le sue preferenze, immagino che sia una fan dei rossetto anti-età Royal di Kosas, un rosso bacca molto carino, e Thrillist, una tonalità calda e tendente al pomodoro.

Ma Naomi Watts non è l’unica ad amare il rossetto anti-età di Kosas. Altrove a Hollywood, Olivia Wilde adora il rossetto di Kosas nella tonalità Undone. Mindy Kaling, invece, garantisce personalmente per la tonalità Darkroom.

E anche Gwyneth Paltrow, regina della beauty clean, è una grande fan di questo marchio. anche un membro del club.

“Quello che indosso di più si chiama Royal”, ha raccontato l’attrice in un podcast di Goop nel 2019. “È un bel rosso, e ogni volta che indosso il rosso, scelgo questo rossetto”.

Ma come mai questo rossetto anti-età è così amato? Gli ingredienti includono burro di semi di mango per levigare e rimpolpare le linee sottili, in cui spesso affonda il rossetto. Mentre il burro di karitè, il burro di semi di cacao e l’olio di jojoba apportano un’idratazione simile a quella di un balsamo per le labbra.

Aggiungi l’olio di semi di rosa canina, l’ingrediente che le donne sulla quarantina chiamano “lifting in bottiglia”, e le tue labbra saranno più felici che mai.