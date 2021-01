I brufoli non sono mai graditi quando appaiono sulla nostra pelle. Se poi campeggiano nel bel mezzo di una guancia o della fronte, peggio ancora.

L’acne è un processo infiammatorio del follicolo pilifero e della ghiandola sebacea annessa al follicolo che colpisce viso, spalle, schiena e torace, manifestazione tra le più comuni nei ragazzi tra i 14 e i 18 anni.

Eppure, anche chi è sopra i 30 può svegliarsi al mattino con l’indesiderato ospite sul volto, magari proprio prima di un evento importante.

Sia chiaro: capita anche alle celebrities, come ha avuto modo di esternare l’astro nascente del cinema italiano, Matilda De Angelis, che si è mostrata sui social con l’acne.

Leggi anche: Kendall Jenner rivela come ha sconfitto l’acne.

La lozione contro i brufoli di Mario Badescu.

Kylie Jenner è una fan della prodigiosa Drying Lotion firmata Mario Badescu. Prezzo: 19,95 euro da Douglas.

“Se qualcuno di voi ha un piccolo brufolo, questa è una lozione essiccante che adoro”, ha detto l’influencer.

Noto per la sua efficacia, il prodotto è un trattamento anti-spotting che colpisce i brufoli durante la notte.

Il trattamento localizzato è basato su una formula speciale di acido salicilico, zolfo e ossido di zinco, studiata per favorire la rimozione delle impurità cutanee e combattere i brufoli durante il sonno.

La lozione contiene calamina e canfora, che offrono un’azione rinfrescante e lenitiva sulla pelle, essendo in grado di assorbire le imperfezioni della pelle durante la notte.

Altri prodotti efficaci contro l’acne.

Una delle creme che ha riscosso più successo tra gli utenti di Amazon è La Roche-Posay Effaclar Duo + (Fonte Daily Mail).

E’ un trattamento correttivo, anti-imperfezioni, anti-segni e anti-ricomparsa, per la pelle a tendenza acneica.

Può essere usata sia in età adolescenziale che in età adulta, considerando che il problema non riguarda solo gli under 20. Foto di BELEN LOPEZ da Pixabay.