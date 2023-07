Se segui una beauty routine per la pelle, sicuramente conosci il marchio CeraVe. Con una vasta gamma di prodotti efficaci e ad alte prestazioni, CeraVe è diventato uno dei marchi più apprezzati nel mondo della cura della pelle per l’eccezionale rapport qualità prezzo dei suoi prodotti. Come per esempio questa semplicissima crema idratante, che regala risultati incredibili rendendo la pelle idratata mentre la protegge anche dai raggi dannosi del sole.

Stiamo parlando della crema idratante viso AM con SPF 30 di CeraVe. Questa crema leggera si assorbe rapidamente e oltre a fornire idratazione intensa, combatte rughe e linee sottili.

Non è un caso se questa lozione idratante ha guadagnato centinaia di valutazioni su Amazon, di cui il 70% sono valutazioni a 5 stelle. Gli acquirenti lodano le sue proprietà idratanti, lenitive e antietà. È particolarmente adatta alle persone con pelle sensibile, come confermato dalle recensioni entusiastiche degli utenti.

Molti clienti che utilizzano frequentemente il retinolo hanno riscontrato un miglioramento significativo nella idratazione della pelle grazie a questa crema. Inoltre, migliora l’elasticità cutanea e aiuta a ridurre i segni di iperpigmentazione.

I benefici di questa crema idratante

Piccolo (ma grande) bonus: questa crema idratante è facilmente reperibile in farmacia a un prezzo super abbordabile. La sua formulazione priva di oli contiene acido ialuronico e ceramidi, che aiutano a trattenere l’umidità e ripristinare la barriera cutanea. Le ceramidi, in particolare, possono ridurre le linee sottili e le rughe. Grazie alla sua formula ipoallergenica arricchita con 3 ceramidi essenziali, acido ialuronico e niacinamide, questa crema fornisce un’idratazione profonda senza risultare appiccicosa o untuosa. È delicata, senza profumo, senza parabeni, non comedogenica e testata contro le allergie.

Non da ultimo, questa crema AM è dotata di protezione solare SPF 30. Applicandola al mattino, avrai non solo un’eccellente idratazione, ma anche una protezione solare efficace. È praticamente come avere due prodotti in uno.

Scegli la crema idratante 2 in 1 di CeraVe per un’idratazione intensa e una protezione solare affidabile. Aggiungi questo prodotto versatile alla tua routine di cura della pelle e goditi i suoi numerosi benefici.

