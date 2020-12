Il primer ha da sempre pareri contrastanti. C’è chi pensa sia una manno dal cielo e chi una truffa totale. Il fatto è che, come con molti prodotti di bellezza, dipende dalla persona e dal prodotto. Ma se hai righe e linee sottili che ti piacerebbe non vedere più. gli acquirenti dicono che c’è un primer che leviga la pelle ancora più velocemente del retinolo.

Stiamo parlando del primer Brightening Perfector SPF 20 di Colorescience, che ha la doppia funzione di primer antirughe e SPF così leggera che “non sembra nemmeno di avere sulla pelle una crema solare” secondo gli acquirenti.

In effetti, questa è una qualità per cui il marchio è noto e la sua crema solare in polvere è amata da molte star come per esempio Cameron Diaz.

Un primer prodigioso

Sul sito americano Dermstore, un acquirente sulla trentina scrive che usa il primer da anni e che ciò che ama di più di questo prodotto è che rende la sua pelle “liscia come la seta”, più uniforme e con linee sottili quasi invisibili. Un altro recensore spiega che questo primer è un valido aiuto per nascondere le linee sottoli applicandolo prima del fondotinta. In due settimane, è riuscito a ridurre al minimo i pori dilatati e ha eliminato il rossore.

Altri lo definiscono un “domatore di rughe” che non solo le riduce ma aiuta anche a calmare il rossore, rendendo la pelle liscia e levigata. 220 persone hanno assegnato al prodotto cinque stelle sul sito web di Dermstore. Molti affermano che questo prodotto “doma l’iper pigmentazione e rimpolpa la pelle”. Inoltre, “riduce le righe fino all’85%”.

CORTESIA COLORESCIENCE

La formula è composta da aloe, antinfiammatoria, e estratti di alghe blu ed avena, che secondo il marchio supportano la produzione di collagene per una pelle liscia e rimpolpata. I filtri solari minerali biossido di titanio e ossido di zinco intervengono per prevenire la formazione di futuri danni causati dal sole.

Oltre a una pelle più liscia, altri acquirenti scrivono che questo primer aiuta a controllare il sebo in eccesso meglio di molte altre creme mai provate. “Sono quasi nove ore che indosso questo primer”, scrive un recensore “e la mia pelle non sembra affatto grassa”.

Per un prodotto che riduce il rossore, riempie immediatamente le linee e tiene a bada il sebo in eccesso, il prezzo di 42 euro è più che ragionevole. Tuttavia, su Lookantastic puoi anche approfittare di molti sconti che ti faranno pagare molto meno questo primer prodigioso.