Per avere una pelle al top ci sono una serie di nutrienti chiave che non possono mancare nella tua routine alimentare.

La cute è il nostro organo più grande e spesso può essere una sorta di specchio, perché offre un eccellente riflesso esterno di ciò che sta accadendo all’interno dei nostri corpi.

Bisogna concentrarsi sul consumo di cibi ricchi di sostanze nutritive come antiossidanti, vitamine e micro minerali, al fine di ottenere quel bagliore dall’interno verso l’esterno.

Ogni cibo che scegli include un profilo nutrizionale che si tradurrà in reazioni a catena all’interno del tuo corpo.

Il sito WellandGood elenca 7 nutrienti chiave che non possono mancare nella tua alimentazione per una cute al top.

Nutrienti alleati della pelle.

Vuoi dare una luminosità alla tua pelle? Cerca di incorporare proteine ​​in ogni pasto. Se segui una dieta a base vegetale o vegana, raddoppia su cibi come noci croccanti, fagioli resistenti e semi gustosi.

Sì alla Vitamina E. Questo grasso antiossidante è un classico della cura della pelle. Usato come topico, fare miracoli sulla guarigione di tagli e cicatrici. All’interno? Previene il corpo dai danni causati dai radicali liberi. Metti nel carrello olio d’oliva e avocado dunque.

La biotina è la “vitamina di bellezza” ed è perfetta per far crescere capelli, pelle e unghie forti. Mangia uova, patate dolci e banane.

Come siero o lozione, la Vitamina C è un potente antiossidante è un alimento base per la cura della pelle. E’ un antiossidante fantastico per ridurre i danni dei radicali liberi, riducendo lo stress ossidativo e aiutando la creazione di collagene. Qui i cibi dove trovarla.

Il collagene svolge un ruolo essenziale nella struttura della pelle, dei capelli, delle ossa e dei tessuti connettivi. Brodo di ossa, pesce e pollo sono tutti elementi chiave per riempirti di collagene.

Conosciuti anche come “grassi insaturi”, gli Omega-3 non solo possono aiutare a ridurre i livelli di colesterolo, ma aiutano anche a idratare la pelle riducendo arrossamenti, dermatiti e riacutizzazioni dell’acne.

Mai dimenticare l’importanza dell’idratazione, soprattutto in estate. Bere abbastanza acqua regolarmente aiuta il corpo a eliminare le tossine. A giovarne è anche l’aspetto della cute.