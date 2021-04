Se siete alla ricerca di un esfoliante viso efficace per dare un tocco di brillantezza alla vostra pelle, c’è un prodotto che vale la pena di provare.

Si tratta della Purifying Facial Exfoliant Paste di Aesop, una crema detergente arricchita da quarzo fine e acido lattico per rimuovere le cellule morte e ammorbidire la pelle. Prezzo: 43 euro.

Dopo aver versato il prodotto sulle mani, dovete passarlo su viso e collo, senza spingere troppo in profondità. Evitate il contorno occhi e una volta che la detersione è fatta, lavate via il tutto con dell’acqua tiepida.

La pelle appare rigenerata e morbida, pronta per ricevere le vostre creme o sieri di riferimento.

La fase dell’esfoliazione è fondamentale in una beauty routine di successo. Sebbene possa richiedere un po’ di tempo, può davvero fare la differenza.

Altri prodotti di bellezza per una pelle al top.

Due anni fa il truccatore di Jennifer Lopez, Scott Barnes, ha rivelato il segreto della sua cliente per una pelle luminosa.

Parliamo di Ultra Sheer Face Mist Sunscreen di Neutrogena, che il make up artist vaporizza sul volto della cantante dopo aver applicato il trucco.

Catherine Zeta Jones ha una sua crema di riferimento che considera una sorta di “risposta a tutto”. Il prodotto in questione è la Eight Hour Cream di Elizabeth Arden.

Sarah Jessica Parker ha nel suo beauty La Roche-Posay‘s Toleriane Fluide Soothing Protective Moisturizer, che considera “l’unica crema idratante che uso da sempre”.

C’è una crema antirughe che Kate Middleton ha consigliato a Michelle Obama. Si tratta di Biotulin Supreme Skin Gel.

Vi stupirà inoltre sapere che una delle creme predilette di Julia Roberts e Victoria Beckham è Weleda Skin Food.

La stilista britannica ha detto a Into the Gloss: “Quello che mi piace è che non è particolarmente costosa e puoi trovarla ovunque”.

“La formula è così densa e burrosa. Quando mi abbronzo, la mescolo con olio di cocco, lo stesso che usi per cucinare, e copro tutto il mio corpo”.