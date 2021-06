L’inizio dell’estate è ormai alle porte, ma non tutti sono già approdati in spiaggia. Sappiamo quanto il sole, se preso con le dovute cautele, renda impeccabile la pelle del corpo, viso incluso.

Se desiderate dare un tocco di colore al viso, senza ancora esservi però ancora abbronzate, vi consigliamo una serie di prodotti per un effetto glow.

Attenzione a non esagerare con la quantità per evitare l’effetto maschera. Moderazione è la parola d’ordine in questi casi.

6 prodotti per una pelle a prova d’estate.

Partiamo con un prodotto appena arrivato in Italia, D-Bronzi Anti-Pollution Sunshine Drops di Drunk Elephant, che dona un’abbronzatura invidiabile e valorizza qualsiasi incarnato.

La crema contiene oli di semi di marula vergine e ribes nero, ricchi di omega, insieme alla vitamina F (acidi grassi), che contribuiscono a ripristinare l’equilibrio di una pelle sana.

Altro prodotto è la C-Rush Double Creme di Elehenriksen, crema ultra ricca di vitamina C che idrata in profondità, illumina e combatte i segni visibili del tempo.

Dior propone questa Crema Gel Sublime Trattamento Auto-Abbronzante Graduale, che esalta la pelle regalandole un colorito naturale e uniforme.

La pelle appare luminosa, con un colorito che si intensifica giorno dopo giorno.

Collistar Face Magic Drops è un concentrato autoabbronzante viso, che in meno di un’ora si trasformerà sul tuo volto in un’abbronzatura ricca e radiosa.

Inoltre, il siero è arricchito con vitamina E e derivati del mais, che favoriscono l’idratazione della pelle e hanno effetti anti-età.

Lo scorso anno Dolce&Gabbana hanno lanciato le loro gocce abbronzanti: Solar Glow.

Il siero riscalda istantaneamente il colorito grazie a una texture leggera che apporta una tonalità più scura alla pelle.

La formula in gel a base di acqua è no-transfer e garantisce un’applicazione impeccabile.

La Poudre Bronzante Hâle Naturel Et Longue Tenue di Guerlain è un altro must have per la vostra estate.

Una cipria che riproduce alla perfezione un’abbronzatura leggera e naturale, con un solo gesto, semplice e immediato. E potete usarla tutto l’anno! Non male.