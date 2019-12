ROMA – Per una pelle del viso impeccabile, la skincare giusta può essere molto importante. Pulire quotidianamente la pelle del viso con struccanti delicati e prodotti appositi può ridurre la comparsa dei segno del tempo. Anche applicare delle maschere specifiche almeno una volta a settimana aiuta a rendere luminosa la nostra pelle. Ecco alcune ricette per delle maschere per il viso fai da te, incredibilmente facili da preparare, veloci ed efficaci.

Se non abbiamo tanto tempo per farci coccolare in un centro benessere, preparare delle maschere per il viso fai da te può essere un ottimo compromesso. Di seguito vedremo 3 maschere per il viso veloci e da preparare in casa.

BANANA MASK: Una delle migliori maschere per il viso adatta davvero a tutti i tipi di pelle. Quindi, nel caso in cui la tua pelle sia sensibile e tu abbia paura di applicare qualsiasi cosa, questo prodotto è fatto apposta per te. Prendi metà banana, 1 cucchiaio di miele e 1 cucchiaio di succo di arancia. Mescola tutti gli ingredienti e applica sulla pelle. Attendi 20 minuti e risciacqua il viso con acqua tiepida. La banana renderà la pelle morbida, il miele la renderà luminosa mentre il succo di arancia pulirà in modo delicato il viso, grazie alle sue proprietà acide.

ZUCCHERO DI CANNA: Anche questa è una delle migliori maschere fatte in casa per la cura della pelle. Nello specifico, si tratta di un perfetto scrub, naturale ed efficace. Prendi due cucchiaini di zucchero di canna e 2 cucchiai di olio di cocco. Mescola gli ingredienti fino ad ottenere una cremina densa, e applica sul viso massaggiando con i polpastrelli. Lo zucchero agisce come un esfoliante naturale, utile a rimuovere le cellule morte, mentre l’olio di cocco nutre e blocca la pelle unta.

PAPAYA E MIELE: La papaya e il miele sono molto utili per ottenere una pelle sana e luminosa. Prendi un piccolo pezzo papaya matura e rompilo con un cucchiaio fino a che non diventi una pappetta. Aggiungi due cucchiai di miele e applica la cremina sul tuo viso. Attendi 15 minuti, il tempo che il prodotto si essicchi sul tuo viso. Lava il viso con acqua tiepida. Questa maschera è ottima soprattutto per chi soffre di iperpigmentazione.