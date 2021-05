L’olio di rosa canina si estrae dai frutti della rosa canina, un fiore della famiglia Rosa rubiginosa, una fiore piccolo e selvatico.

I suoi frutti sono dentro il fiore, quando i petali cadono si può vedere, è lì che viene estratto meccanicamente con pressione a freddo.

Questo alleato di bellezza è noto per il suo utilizzo come rigenerante per la pelle.

Non profuma di rose, come potremmo pensare, ma ha un odore molto più legnoso. E’ ricco di acidi grassi essenziali e di Omega 6.

Una delle caratteristiche specifiche di questo olio è però l’alta quantità di vitamina A sotto forma di beta-carotene, che fornisce quel colore caratteristico, così come vitamina C, E e vitamina F, che ha importanza per la rigenerazione della pelle.

L’olio di rosa canina attiva la sintesi di collagene ed elastina, migliorando le rughe sottili. Ha un’azione antiossidante e antinfiammatoria.

Nel post gravidanza può essere applicato sulle smagliature o miscelato con la crema idratante per il corpo.

Se hai le mani molto secche, puoi aggiungere qualche goccia alla crema mani, possibilmente prima di andare a dormire.

Kate Middleton, una fan dell’olio di rosa canina.

Secondo quanto riferito dall’Evening Standard, la Duchessa di Cambridge Kate Middleton sarebbe una fan di questo tipo di olio fin dalla nascita della Principessa Charlotte.

Sarah Brown, fondatrice del marchio di bellezza Pai, il cui olio di rosa canina è un best-seller, ha spiegato al quotidiano londinese che:

“L’olio di rosa canina è una meraviglia multi-tasking da cui trarrà beneficio qualsiasi pelle che ha bisogno di essere potenziata o riparata”.

“È ottima per imperfezioni, pelle secca, danni del sole, l’elenco potrebbe continuare all’infinito”.

“È uno di quei prodotti di cui tutti hanno bisogno nel loro mobiletto del bagno”.

Considerando le molteplici proprietà dell’olio, non stupisce che faccia parte anche della skincare di Kate Middleton.