Per ottenere pelle e capelli morbidi e lucenti, l’olio di mandorle dolci è un vero must have. Dalle numerose proprietà, questo olio è un vero e proprio toccasana per la nostra bellezza. Vediamo come usarlo al meglio e le migliori alternative che puoi acquistare a poco prezzo.

Olio di mandorle dolci, tutti i benefici e perché dovresti usarlo

L’olio di mandorle dolci è un olio vegetale ricco di proprietà benefiche ed rappresenta un’alternativa naturale per la cura della pelle e dei capelli. E’ ricco di vitamine e minerali come vitamina E, acidi grassi essenziali, proteine, magnesio, fosforo, potassio e zinco. Queste proprietà rendono l’olio di mandorle un’ottima scelta per la cura della pelle e il benessere della nostra chioma.

L’olio di mandorle ha proprietà lenitive e idratanti che possono aiutare a ridurre l’irritazione e l’infiammazione della pelle. Può anche aiutare a levigare la pelle rendendola più morbida. Inoltre, può aiutare a prevenire la formazione di rughe e ridurre l’aspetto di quelle esistenti.

Si tratta anche un’ottima scelta per la cura dei capelli. L’olio di mandorle nutre e protegge i capelli dai danni causati da agenti esterni come l’esposizione al sole e al vento. Può aiutare a mantenere la chioma sana e forte prevenendo la secchezza e migliorandone la lucentezza.

Non solo pelle e capelli, questo olio vegetale è anche un’ottima scelta per la cura delle unghie. Può aiutare a prevenire le doppie punte e aiutare a rinforzare quelle fragili.

Le alternative più amate da acquistare online

Detto questo, vediamo alcune alternative di olio di mandorle dolci che puoi acquistare comodamente online a poco prezzo.

Il più venduto e amato per il rapporto qualità prezzo

Costa poco più di 6 euro euro l’olio di mandorle dolci più venduto su Amazon, tra i migliori per quanto riguarda la qualità prezzo. Si tratta di un olio naturale al 100%, ottenuto da spremitura a freddo, che nutre, protegge e rende morbida la pelle del corpo senza ungere. 100% ingredienti di origine naturale, è privo di parabeni, petrolati, peg, coloranti, profumo.

Perfetto come struccante

Oltre ad essere un ottimo rimedio per pelle e capelli, l’olio di mandorle dolci è anche un alleato beauty ed è ideale come struccante. Risulta infatti perfetto per rimuovere il trucco, come questo di Oxxigena ottenuto esclusivamente dall’estrazione a freddo e dalla raffinazione dei frutti maturi. Prodotto puro al 100% senza l’aggiunta di profumi, l’azienda si sta facendo spazio per realizzare prodotti privi di OGM e soprattutto non testati sugli animali.

Olio di mandorle dolci, alleato del nostro intestino

Sapevi che il giusto olio di mandorle dolci può avere anche un incredibile uso alimentare? Infatti, questo olio vegetale è ricco di acido folico, potassio, proteine e grassi saturi. E’ un toccasana per il nostro intestino in quanto ha proprietà lenitive ed emollienti. Aiuta a favorire le difese immunitarie, migliora la digestione e permette di tenere sotto controllo la pressione sanguigna. Ovviamente, è importante scegliere bene il prodotto.

Per esempio questo di AIESI è prodotto secondo la Farmacopea Ufficiale. E’ ottenuto da spremitura a freddo, è privo di glutine ed additivi chimici. Ha una azione addolcente in grado di lenire le irritazioni dello stomaco, disinfiammando l’intestino, contrastando la stipsi e idratando l’organismo.

________

Ogni prodotto che proponiamo è stato selezionato e recensito in modo indipendente dal nostro team editoriale. Se effettui un acquisto utilizzando i link inclusi, potremmo guadagnare delle commissioni.