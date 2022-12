Pelle luminosa: esfolianti naturali per trattamenti da fare a casa

Farina di riso, farina d’avena, zucchero, sale, olio d’oliva, scorza d’arancia… Con tutti questi ingredienti, che probabilmente avrai già in casa, puoi realizzare degli esfolianti naturali per prenderti cura della tua pelle. Praticare una esfoliazione regolare è molto importante per una pelle luminosa e dall’aspetto sano. Questo perché l’esfoliazione ci aiuta ad eliminare le cellule morte e farà assorbire meglio i prodotti di skincare. Gli esperti consigliano di praticare l’esfoliazione circa una volta alla settimana. Vediamo come realizzare degli esfolianti naturali per trattamenti facili ed efficaci da fare in casa.

Quali sono gli esfolianti naturali per la pelle?

Esistono 2 tipi di esfolianti naturali:

Quelli fisici, realizzati con particelle: esfoliano la pelle attraverso un’azione meccanica, permettendo un migliore rinnovamento cellulare. I cosiddetti prodotti chimici: agiscono rimuovendo le cellule morte, stimolando la rigenerazione della pelle, unificando il tono e riducendo le imperfezioni, favorendo anche la produzione di collagene.

All’interno dei prodotti chimici troviamo diverse sostanze:

Alfaidrossiacidi (AHA): il più noto è l’acido glicolico, un acido naturale ottenuto principalmente dalla canna da zucchero.

Beta idrossiacidi (BHA): il più conosciuto è l’acido salicilico, che si ricava dalla corteccia del salice bianco.

Nei cosmetici naturali fatti in casa è più comune utilizzare esfolianti fisici, poiché è necessario disporre di conoscenze avanzate sulla formulazione cosmetica prima di maneggiare prodotti chimici.

Qualsiasi pelle può essere esfoliata?

Sì, tutti i tipi di pelle gioveranno di una buona esfoliazione. Tuttavia, non tutte le pelli sono adatte a ogni tipo di prodotto. Per esempio esistono esfolianti adatti alle pelli più sensibili. Nel caso di prodotti fisici per esfoliare la pelle, la farina e l’argilla sono i migliori, poiché hanno una minima azione esfoliante, senza danneggiare le pelli troppo sensibili.

Come realizzare uno scrub naturale?

Dobbiamo selezionare gli ingredienti più adatti alla nostra pelle o quelli che abbiamo in cucina. Una volta ottenuti, dobbiamo mescolarli e aggiungere un po’ d’acqua fino a ottenere una consistenza piacevole da stendere. Applicare sulla pelle umida con delicati movimenti circolari e verso l’alto per non più di 30 secondi per area. E’ importante evitare la zona intorno agli occhi. Risciacquare abbondantemente con acqua tiepida e applicare la crema idratante.

Alcune idee per il esfolianti naturali da fare in casa

Esfoliante con olio extravergine d’oliva e zucchero, per pelli secche

Questa miscela fatta in casa è perfetta per rimuovere le cellule morte e per idratare e nutrire la pelle. Puoi usarlo sia per il viso che per il corpo. Per fare questa maschera esfoliante, usa due cucchiai di zucchero per uno di olio.

Scrub all’avena, per pelli sensibili

Questa maschera è ideale se hai la pelle sensibile. Per prepararla mescola due cucchiai di farina d’avena e aggiungete un cucchiaio di olio di mandorle. Questo olio, oltre ad essere un potente idratante, aiuta anche a ridurre l’infiammazione.

Esfoliante con farina di riso e cocco, per pelli mature

Con il passare del tempo, le esigenze della nostra pelle cambiano e con l’età abbiamo bisogno di idratare di più e depigmentare per rimuovere le macchie che possono comparire. Questa miscela di farina di riso e olio di cocco fuso è perfetta per te. Mescola due cucchiai di farina di riso e uno di olio di cocco.

Esfolianti naturali: arancia e latte per le imperfezioni

Con questa miscela la tua pelle sembrerà più giovane, poiché eliminerai gradualmente le macchie che invecchiano la pelle. Per questa miscela avrai bisogno di due cucchiai di buccia d’arancia essiccata e un cucchiaio di latte animale o di avena.

Esfoliante all’olio di mandorle e sale per idratare il corpo

Questa miscela fa bene a tutta la pelle del corpo. Basterà mescolare due cucchiai di sale più uno di olio di mandorle. Applicare sulla pelle umida e massaggiare delicatamente e lavare con abbondante acqua.