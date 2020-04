In questa fase di quarantena, volenti o nolenti, ci siamo adattate a riconvertire i rituali di benessere che praticavamo fuori dalle mura domestiche dentro la nostra casa. Mettersi alla pari degli esperti del settore è impossibile, ma con il loro aiuto virtuale è possibile correre ai ripari.

Molte vi voi saranno a conoscenza dell’universo ayurveda, antica medicina indiana che si basa sulla profonda conoscenza del corpo e della sua relazione con la mente e con lo spirito. Non c’è alcuna prova scientifica che le cure ayurvediche siano efficaci per il trattamento di una qualsiasi malattia. Questo non esclude che possiamo trarre dall’ayurveda benedici per la nostra saluta psicofisica. Basti pensare a come lo yoga goda ormai di rispetto anche nell’ambito della medicina occidentale.

Una meta per scoprire i principi della “scienza della vita” è l’India ayurvedica. Culla della sapienza ayurvedica è il Kerala, Stato dell´India sud-occidentale conosciuto come Paese di Dio. Qui si possono vivere con i migliori maestri indiani la meditazione, lo yoga e il mondo ayurvedico.

Tra le fan dei massaggi ayurvedici ci sono molte celebrities, da Camilla Parker-Bowles a Gwyneth Paltrow e Miranda Kerr. Quest’ultima ha creato una linea di cosmetici, Kora Organics. Tra i vari prodotti ne abbiamo scovato uno ideale per regalarsi un messaggio a casa in questi tempi di isolamento. Si tratta dell’olio del Noni Glow Body Oil. Un olio prestigioso e leggero per il trattamento del corpo multiuso che combina efficaci estratti organici di Noni, rosa canina e semi di girasole, fornendo alla pelle una ricca fonte di antiossidanti e acidi grassi essenziali.

Sul sito di Douglas, dove il prodotto è in vendita, suggeriscono anche come utilizzarlo: “Versa diverse gocce nei palmi delle mani e massaggia su tutto il corpo fino a quando non è ben assorbito. Utilizzare dopo la doccia o il bagno per risultati ottimali. Usa questo olio quotidianamente su tutto il corpo: è un prodotto di bellezza assolutamente indispensabile! Soprattutto per chi ha la pelle molto secca su gambe. Questo olio trasforma completamente la pelle rendendola super idratata e luminosa in qualsiasi zona del corpo”. (Di seguito trovare un tutorial per praticare un massaggio ayurvedico a casa).