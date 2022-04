Occhiaie, 7 motivi per cui vengono

Le occhiaie sono un inestetismo che può mettere a dura prova la beauty routine quotidiana. A stressare il contorno occhi è la maggiore stanchezza che soprattutto durante l’inverno è causata da un minor livello di vitamina D, la ‘vitamina del sole’, e dalla riduzione di serotonina, il neurotrasmettitore che stimola le sensazioni di benessere. La stanchezza, il dormire poco, un’eventuale disidratazione, allergie o anemia sono spesso alla base delle occhiaie. I cosmetici possono venirci incontro e fare in modo che non ci svegliamo e restiamo tutto il giorno con il tipico sguardo da panda. Ma perché vengono? Vediamo qualche possibile causa.

Se è vero che il sole fa bene, non è altrettanto vero che la troppa esposizione solare sia positiva per la pelle. I raggi del sole che colpiscono la cute possono causare un aumento della produzione di melanina (ovvero il pigmento marrone scuro o nero che si trova naturalmente nei capelli, nella pelle e negli occhi), portando a macchie scure sotto la pelle, incluse le occhiaie, in questo caso di colore tendente al marrone. Ma essere predisposti a una pigmentazione più scura sotto gli occhi è spesso il risultato della genetica.

La pelle intorno agli occhi è molto sottile e delicata perché c’è pochissimo grasso sotto. Questo è il motivo per cui è più soggetta ai segni del tempo o possono essere più visibili vene o i vasi sanguigni. L’eccessivo sfregamento di questa area può portare i vasi sanguigni a rompersi o ad alterare la loro pigmentazione. Una delle cause più comuni delle occhiaie resta però la mancanza di sonno. Una notte insonne aumenta i livelli dell’ormone dello stress cortisolo nel corpo, che può far battere più velocemente il cuore e dilatare i vasi sanguigni.

Altra causa sono le allergie stagionali, che spesso portano alla congestione nasale, quando i tessuti e i vasi sanguigni dentro e intorno al naso si gonfiano a causa del liquido in eccesso. Ecco che il sangue inizia a accumularsi gli occhi e le vene gonfie si dilatano e si scuriscono, scatenando a oscurità e gonfiore. Attenzione infine alla disidratazione, o per mancanza della giusta dose di acqua quotidiana o per l’eccesso di bevande alcoliche. In entrambi i casi, le occhiaie sono dietro l’angolo! Meglio limitarsi. Foto di Marielou Lolilop da Pixabay.