Un nuovo mascara diventato virale su TikTok, per un totale di 54,4 milioni di visualizzazioni. Il nuovo mascara Sky High di Maybelline ha visto le sue vendite aumentare del 1.050% nelle ultime 24 ore. Secondo il marchio, negli USA questo prodotto da 11 euro è andato a ruba nei negozi e sul sito di Ulta, grazie in parte ai video di TikTok che presentano il prodotto: il suo hashtag ha oltre 54,4 milioni di visualizzazioni. Al momento, puoi trovarlo su Lookfantastic ma ti consigliamo di sbrigarti perché sta andando esaurito ovunque e, presto, diventerà virale anche qui in Italia.

E questa è una cosa a dir poco incredibile per un prodotto lanciato a novembre, appena 2 mesi fa. Chi lo ha già comprato è incredibilmente soddisfatto della formula. Un acquirente USA sostiene che questo mascara “allunga le ciglia così bene che sembra che tu abbia messo le extension”. Su Amazon USA, nell’arco di tre mesi, ha ottenuto oltre 400 valutazioni a cinque stelle e la sua efficacia se la gioca con mascara tre volte più costosi.

CORTESIA MAYBELLINE

In molti lo hanno già incoronato il loro nuovo mascara economico preferito. Anche i clienti che sostengono di essere molto esigenti in fatto di mascara, dicono che questo prodotto “è assolutamente incredibile” e “regala così tanta lunghezza e volume alle ciglia, senza formare grumi, per una intera giornata di utilizzo”.

Altri affermano che il mascara di Maybelline riduce la necessità di utilizzare un primer per ciglia.

Quindi, cosa aspetti? Per 11 euro vale sicuramente la prova. Inoltre, ti consigliamo di fare in fretta perché presto andrà a ruba anche qui in Italia, non vorrai per caso rimanere senza.