Un mascara allungante economico e talmente efficace che, chi lo ha già acquistato, sostiene che la sua qualità se la batte con tanti altri prodotti di lusso provati. Se stai cercando un mascara allungante e volumizzante ma non vuoi spendere troppo, la tua ricerca potrebbe concludersi qui.

Moltissimi acquirenti su Amazon giurano che il mascara Lash Princess del marchio low cost Essence se la batta con tanti altri prodotti di lusso. La sua efficacia, a quanto pare, non ha nulla da invidiare a mascara molto più costosi.

Questo mascara allungante promette un effetto “ciglia finte” e sembra che il risultato non deluda. Allunga e regala volume alle ciglia in modo naturale ma evidente. Dopo solo poche passate, le ciglia appaiono più lunghe, voluminose, brillanti e ottimamente definite. Lo scovolino ha una forma conica piuttosto classica, perfetta sia per la definizione che per l’allungamento.

Il mascara Lash Princess di Essence sembra essere così eccellente che sul sito di e-commerce ha centinaia di recensioni ottime. Un acquirente ha scritto: “Di rimmel ne ho cambiati a centinaia. Questo prodotto é una delle poche eccezioni dove il prezzo bassissimo garantisce un’ottima qualità decisamente migliore di moltissimi rimmel di marca più conosciuti e molto più costosi. In questo caso non é vero che la qualità debba essere pagata molto”.

Un altro recensore ha detto: “Lo continuo a ricompare da anni ormai.. Dopo aver provato mascara anche molto costosi posso affermare che questo è l’unico che da un bell’effetto (almeno su di me)”.

Stesso tenore per un altro acquirente, che ha scritto: “Per il prezzo che ha, non esiste mascara migliore! Consiglio vivamente! Super nero, allungante e volumizzante senza fare grumi, perfetto dalla prima applicazione”.

Considerando che questo mascara allungante costa meno di 10 euro, sarebbe proprio un peccato non dargli almeno una chance di prova.

MASCARA LASH PRINCESS ESSENCE / CORTESIA AMAZON