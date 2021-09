Miranda Kerr, modella e fondatrice di KORA Organics, 38 anni, ha confessato che anche il marito, Evan Spiegel, CEO di Snapchat, usa i suoi prodotti “sotto la doccia ogni mattina”.

“Usa la maschera schiarente ed esfoliante alla curcuma come scrub ogni mattina sotto la doccia senza fallo”, ha detto a PEOPLE.

“E usa l’olio per il viso Noni Glow e la crema idratante alla curcuma. Questi sono i suoi tre prodotti. Usa anche il bagnoschiuma e la lozione per il corpo!”.

“Soffre naturalmente di pelle molto secca e questi prodotti sono stati in grado di donare alla sua pelle quel bellissimo bagliore”, ha detto.

“Voglio dire, non che stia cercando un bagliore, ma la sua pelle sembra letteralmente così nutrita e ringiovanita ora…E’ fantastico vedere i risultati in prima persona con lui”.

Ma Evan Spiegel non è l’unico della famiglia a usare i prodotti della linea Kora. Anche Katy Perry, fidanzata con l’ex marito di Miranda Kerr, Orlando Bloom, li utilizza.

Le due hanno anche fatto delle dirette Intagram insieme per promuovere una crema della linea.

“Le ho dato uno dei primi campioni e lei mi ha chiamato e ha detto: ‘Guarda, sono così entusiasta di questi. Dove posso comprarne altri?'”, ha ricordato Kerr.

“E io tipo, ‘Non è ancora uscito.’ Lei tipo, ‘Ho bisogno di fare scorta!’ E io: ‘Sì, va bene, posso dartene un po'”.

L’ultimo prodotto preferito di Miranda Kerr

La sua crema per gli occhi Berry Bright Vitamin C appena uscita, che, dice, “ha una miscela attiva del 5,5% di vitamina C stabilizzata, che aiuta davvero con quella pelle delicata intorno agli occhi…Riducendo la comparsa di linee sottili e rughe”.

La passione di Miranda Kerr per i cristalli.

La modella crede alla cristallo terapia, che, giova sottolinearlo, non ha fondamenti scientifici.

“Il quarzo rosa serve a nutrire il cuore e fondamentalmente, avere quell’umile amore per se stessi”, dice Kerr. “Trasporta quell’energia calmante per incoraggiare solo l’amore e l’accettazione di noi stessi e degli altri”.

Ma ciò che l’aiuta a tenersi in forma non è solo lo yoga e la meditazione. “Se non ho fatto i miei 10.000 passi, sto tipo, ‘Okay, ragazzi, entriamo nella carrozzina, andiamo a fare una passeggiata”.

Segue una dieta a base vegetale, che inizia ogni giorno con del succo di sedano a stomaco vuoto.

“Adoro la bellezza interna ed esterna, nutrire il tuo corpo e nutrire la tua pelle e quell’approccio olistico”, afferma Kerr.

“E lei è stata molto grande in questo…Penso che le persone non si rendano conto che ciò che metti sulla tua pelle si assorbe, quindi è davvero importante esserne consapevoli”.