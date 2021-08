Miranda Kerr considera l’ex marito Orlando Bloom “un fratello”, specificando quanto il loro rapporto sia sereno e amichevole.

La modella e fondatrice di KORA Organics, 38 anni, ha parlato della sua relazione con Bloom e la sua nuova compagna, Katy Perry, in un episodio del podcast Moments with Candace Parker.

L’ex modella e l’attore hanno un figlio insieme, Flynn Christopher, che ha 10 anni. Anche la cantante e Bloom sono diventati genitori di Daisy Dove Bloom, nata lo scorso agosto.

Le parole di Miranda Kerr sull’ex marito e la sua nuova compagna.

“Andiamo in vacanza insieme. Celebriamo tutti i traguardi importanti insieme”, ha detto rispetto alla sua amicizia con Perry. “La amo. Voglio dire, sarebbe sicuro dire che la amo più del padre di Flynn”.

Quanto al suo ex marito, con cui è stata sposata dal 2010 al 2013, Kerr ha detto che ora lo vede più come un fratello che come un ex.

“Lui è, tipo, per me in questo momento, un fratello. E la maggior parte delle volte, un fratello fastidioso”, ha scherzato, aggiungendo che Perry “mi aiuta a trattare con lui”.

“Sono così grato che lei sia lì perché mi toglie la pressione”, ha continuato Kerr.

“Quando Orlando ha iniziato a uscire con Katy, ricordo che una volta mi ha invitato e lei era lì, e siamo subito andati d’accordo”, ha ricordato l’ex modella.

“Ho visto com’era con Flynn. Era molto giocosa con lui. Non stava cercando di essere sua madre. Era solo amichevole e divertente, ed è tutto ciò che puoi chiedere”.

“Siamo stati in piscina a casa sua a Malibu e poi c’è stata una piccola festa lungo la strada e ci siamo andati tutti insieme ed è stato come, ‘Oh, questo è fantastico!'”, ha aggiunto.

E Katy Perry è la prima sostenitrice dei prodotti di bellezza di Miranda Kerr. Nei mesi scorsi ha ironizzato spiegando:

“Una delle cose grandiose dell’essere vicino a Miranda è che posso provare tutti i suoi prodotti, specialmente quando suo figlio Flynn torna a casa con loro nello zaino”, ha aggiunto con una risata.