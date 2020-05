Michelle Williams, il siero antirughe da 17 euro che ha usato sul red carpet

Michelle Williams è convolata a nozze con il regista Thomas Kail lo scorso marzo.

A dicembre 2019 la rivista People ha rivelato che l’attrice è incinta e la notizia non è mai stata smentita dalla coppia.

Michelle ha già una figlia, Matilda, nata nel 2005 con l’ex partner Heath Ledger.

I due si sono lasciati nel 2007, l’anno prima della morte dell’attore a causa di un cocktail letale di farmaci.

Prima di incontrare l’attuale marito è stata sposata con il musicista Phil Elverum, ma la storia è presto naufragata.

Oltre al successo sul grande schermo, Michelle William è anche testimonial della maison Louis Vuitton.

Alla 26a edizione degli Screen Actors Guild Awards lo scorso gennaio, l’ex protagonista della serie Dawson’s Creek ha mostrato tutto il suo fascino sul red carpet.

Merito anche del suo truccatore, James Kaliardos, che ha rivelato quale prodotto ha usato per rendere la pelle del viso dell’attrice spendente.

Non ci crederete ma il siero in questione è low cost, ovvero Weleda Skin Food Melogranate Firming Serum.

Il siero può essere acquistato su Amazon al prezzo di 17, 48 euro.

Un trattamento che ha efficacia antirughe, rassodante e rigenerante.

E’ ideale prima della crema, per ottimizzarne la sua azione e potenziare tutti i benefici.

La formula in gel consente un’applicazione rapida e un assorbimento immediato.

Al suo interno c’è un concentrato di sostanze bioattive, succo di melograno anti radicalico e aloe vera idratante.

Va applicata al mattina e alla sera, dopo essersi struccate e aver lavato accuratamente il viso.

Anche altre star amano i prodotti Weleda.

Uno dei must have di Julia Roberts contro la pelle secca è Weleda Skin Food.

Questa crema è acquistabile su Amazon al prezzo di 9, 57 euro.

Una cifra decisamente accessibile se comparata ad altri prodotti dei brand più noti.

La crema è adatta per chi ha una cute molto secca, dunque se avete il problema opposto, la pelle grassa, non fa per voi.

“L’ho messa sulle mie mani dopo aver lavato i piatti e ho finito per metterla su gomiti e piedi”, aveva raccontato Julia Roberts a InStyle.