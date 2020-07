Meghan Markle è una fan del brand di cosmetici Charlotte Tilbury, fondato dall’omonima make up artist britannica, una delle più celebri del pianeta.

C’è un rossetto in particolare che la duchessa apprezza: si tratta di Matte Revolution in Very Victoria.

Una vellutata tonalità nude ispirata alla stilista Victoria Beckham. Una tinta matte perfetta per un look da tutti i giorni o da abbinare con uno smokey eyes delicato.

Il rossetto contiene estratti di orchidea e di albero del rossetto, che proteggono, ammorbidiscono e idratano le labbra.

E’ fornito anche di una miscela di oli e cere con trigliceridi che aiutano il rossetto a scorrere sulla labbra agevolmente per un colore a lunga tenuta.

Il Magic Serum Crystal Elixir.

Nei mesi scorsi la make up artist ha lanciato il suo nuovo siero anti età.

Il prodotto include il complesso Tilbury Magic 8 (lo stesso ingrediente principale della più famosa e premiata Magic Cream di Charlotte).

Tra gli altri ingredienti la niacinamide, vitamina C, replexium, acido poliglutammico e 5 cristalli olistici complessi.

Charlotte Tilbury arriva in Italia.

La linea di cosmetici sarà in vendita da Sephora il prossimo settembre.

Chi conosce il brand sa quanto questo arrivo sia atteso dalle appassionate del mondo beauty.

Ed ora il momento è arrivato, anche nel nostro Paese sarà possibile comprare i prodotti direttamente in negozio.

I prodotti saranno acquistabili nelle sedi di Milano, Roma, Firenze, Bari, Napoli, Torino, Udine, Venezia e Verona e su Sephora.it.

“Sono davvero entusiasta di lanciare le mie collezioni make-up in Italia per la prima volta”, ha dichiarato Charlotte Tilbury.

“Sono sempre stata ispirata dalla bellezza italiana e dalle sue icone beauty anche grazie alla mia lunga esperienza nel mondo della moda”, ha specificato.

“Durante i miei 27 anni come make-up artist, ho realizzato oltre 100 cover di Vogue e ho collaborato con Prada, Miu Miu, Versace, Moschino e Cavalli”.