La Jet Lag Mask, la maschera viso contro il jet lag più famosa e iconica degli ultimi anni, è di nuovo tra noi. e presenta una formula più nuova che mai. Summer Friday, il marchio che propone questa maschera viso amatissima, ha rinnovato e rilanciato il suo prodotto più venduto.

Se segui qualcuno che si occupa della cura della pelle, è probabile che tu abbia visto un sottile tubo di alluminio blu cielo apparire alcune volte sul tuo feed. Quando fu lanciata per la prima volta nel 2018, la Jet Lag Mask, maschera viso profondamente idratante prodotta da Summer Friday, ha avuto un successo immediato. Per anni ha goduto della fama tra redattori di bellezza, appassionati di cura della pelle e una lista di celebrità, tra cui Kim Kardashian e Jessica Alba.

La maschera viso era così popolare che, nel 2019, se ne vendeva una venduta ogni due minuti.

Tuttavia, all’inizio di quest’anno, i fan del marchio hanno iniziato a segnalare lamentele per l’irritazione causata dall’uso della maschera viso. Dopo aver scoperto che alcuni lotti del prodotto si erano compromessi durante la produzione, Summer Fridays si è scusata, ha ritirato le maschere dalla vendita e ha offerto rimborsi ai clienti che hanno acquistato dai lotti difettosi.

All’epoca, Summer Fridays ha annunciato che avrebbe rilanciato la sua amata maschera viso, e ora il marchio ha mantenuto la promessa. Jet Lag Mask 2.0 sarà di nuovo in vendita dal 15 giugno, con una formula nuova priva di tutte le fragranze, compresi gli oli essenziali, per ridurre il rischio di sensibilità della pelle.

La nuova formula della maschera vis Jet Lag

Come l’originale, questa formula rinnovata contiene una miscela nutriente di niacinamide, glicerina e acido ialuronico. Il marchio ha anche aggiunto ulteriori ingredienti lenitivi, tra cui vitamina B5 e camomilla.

Summer Fridays ha adottato ulteriori misure per garantire che la formula non causi sensibilità con i test clinici, e stabilendo nuovi protocolli di produzione anche seguendo le linee guida a livello di OTC.

Il marchio ha anche aggiornato il packaging. Jet Lag 2.0 è ancora disponibile nella sua versione completa, verrà fornito nel suo tubo completamente riciclabile, ma sarà confezionato in una scatola esterna priva di carta composta per il 90% da steli di canna da zucchero. Secondo Summer Fridays, gli steli vengono convertiti in fibra di carta invece di essere gettati in una discarica o bruciati dopo essere stati lavorati per lo zucchero.

La tua estate super idratata inizia il 15 giugno quando la maschera Jet Lag verrà rilanciata sul sito.