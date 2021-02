È stato un anno difficile, ma la maschera viso illuminante con olio di crusca di riso è ciò che la mia pelle stava aspettando. Dire che nell’ultimo anno il mio viso è apparso spento e senza vita è forse un eufemismo. Ovviamente, non posso certo biasimare la mia pelle per come è stato negli ultimi mesi. Una pandemia globale, diverse quarantene e lockdown, diversi fattori di stress e poco, pochissimo sole hanno trasformato il mio vecchio incarnato luminoso in pallido, stanco, opaco e anche un po’ ingiallito.

Quando mi sono imbattuta nella maschera viso illuminante BeBarefaced non mi aspettavo molto, e soprattutto non subito. Come redattrice di bellezza, nel corso degli anni ho sperimentato tantissimi prodotti per rimpolpare e illuminare il viso. Ogni volta che vedevo effettivamente i risultati di un prodotto, questi erano in genere lenti e con un costante uso prolungato.

Quindi immagina la mia sorpresa quando per la prima volta ho applicato la maschera viso illuminante BeBarefaced e, 10 minuti dopo, sembrava quasi che qualcuno avesse sostituito il mio colorito con quello che avevo prima dell’inizio del 2020.

CORTESIA BEBAREFACED

Forse sembro iperbolica, ma la maschera Bebarefaced è davvero eccezionale. L’efficacia è dovuta all’ingrediente principale, l’olio di crusca di riso, ingrediente anti invecchiamento giapponese. Un illuminante della pelle che combatte l’iper pigmentazione, le macchie scure e il tono irregolare della pelle. Inoltre, questa maschera viso illuminante è ricca di vitamina E, antiossidante che ripara le cicatrici e ravviva la pelle danneggiata. Il burro di karité, che idrata e aiuta a proteggere gli oli naturali della pelle e a ridurre le infiammazioni.

Tutto quello che devi fare è applicarne uno strato sottile sul viso dopo la pulizia, lasciarlo in posa per 10 minuti, risciacquare con acqua tiepida e idratare come al solito. Sembra incredibile ottenere una pelle luminosa in modo così semplice, eppure è proprio così!

Ma io non sono certo l’unica ad amare questa maschera viso illuminante. Su Amazon, ha centinaia di recensioni positive. Un acquirente scrive: “Questa maschera viso è SPAZIALE. Idratante, schiarente, purificante, lenitiva, con un buon formato. Mascherina cremosa per aiutare il colorito della pelle ad uniformarsi, a lenire le irritazioni idratando dolcemente.

Io l ho presa principalmente perché all’interno c’è l’olio di crusca di riso, che aiuta a schiarire la pelle (va a schiarire se hai qualche macchiolina qua e là) e ad illuminarla un sacco, però è completissima di altri ingredienti super fighi.

Tipo l’ argilla caolinica per purificare, la vitamina E antiossidante e riparatrice per le cicatrici, il burro di karite idratante e lenitivo… Tutti ingredienti bio di ottima qualità. Adatta per pelli normali o secche, è da fare due volte a settimana evitando il contorno occhi. C’è scritto di usarla per 15 minuti, ma io la tengo su anche 30 che male non fa, in puro relax”-

Se sei pronto per far sì che il tuo viso torni finalmente a sembrare un po’ più luminoso, acquista la maschera ora, non te ne pentirai.