Ci sono alcuni prodotti per la cura della pelle davvero eccezionali, che rendono anche una semplice applicazione di una maschera viso a casa quasi degna di una SPA. E le migliori maschere viso da fare in casa dovrebbero essere facili da applicare, non rovinare tutto il lavandino del bagno e, soprattutto, fornire risultati visibili ed efficaci. Ebbene, una maschera viso che vale la pena tenere nel mobiletto del bagno è la maschera ai fanghi del Mar Morto di New York Biology.