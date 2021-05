Dalle piccole rughe e linee sottili all’acne, una maschera viso all’argilla portentosa aiuta a migliorare qualsiasi problema della pelle. Sono pochi i marchi di bellezza che vantano una stima più alta di Skinceuticals, linea di prodotti per la linea della pelle di lusso nota soprattutto per il suo siero alla vitamina C che finisce costantemente in cima nelle liste dei “migliori di”.

Ma c’è un altro prodotto, forse meno conosciuto, che merita altrettanta attenzione. Stiamo parlando di una maschera viso all’argilla schiarente che non solo combatte l’acne e le macchie della pelle, ma riduce anche la comparsa di rughe e linee sottili.

Realizzata con una miscela di estratti di frutta, acido glicolico, aloe e argille naturali della terra, la Skinceuticals Clay Mask è formulata per lenire la pelle senza seccarla, pur riducendo sebo e pelle lucida.

CORRELATO: Questo siero viso antietà farà funzionare al meglio la tua protezione solare

Cosa rende efficace questa maschera viso all’argilla

Questa maschera viso all’argilla ha degli ingredienti molto potenti. L’argilla assorbe l’olio, disintossica la pelle e tratta l’infiammazione. Gli acidi glicolico e lattico combattono l’acne e forniscono una delicata esfoliazione che non fa desquamare la pelle. Inoltre, camomilla e aloe leniscono le irritazioni e aiutano a lasciare il tuo viso rinfrescato e ringiovanito.

La maschera viso all’argilla è essenziale per coloro che soffrono di acne, ma non solo. Grazie alla presenza di argilla e alfa idrossiacidi, il prodotto aiuta anche contro possibili ferite da rasoio su viso, ascelle e zona bikini.

Sono notevoli anche le sue proprietà antietà. Gli AHA contenuti nella formula aiutano a stimolare la crescita di nuovo collagene. Diversi umettanti e ingredienti contenuti nella maschera, come glicerina, acqua e trigliceridi, possono aiutare a migliorare temporaneamente l’aspetto di linee sottili e rughe attraverso il loro effetto idratante e riparatore.

È semplice da usare: dopo aver pulito la pelle e aggiunto il tonico, aggiungi uno strato sottile di maschera sul viso o su altre aree problematiche e lasciala agire per un massimo di 15 minuti. Risciacqua con acqua tiepida e, se hai la pelle grassa, ripeti il processo fino a tre volte a settimana.