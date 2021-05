Il mascara preferito da Cindy Crawford (“Lo uso da oltre 15 anni e lo adoro” ha detto una volta) è economico e rende le ciglia lunghe e voluminose in pochi passaggi. Se sei alla ricerca di un mascara che sia davvero efficace e che non costi un patrimonio, forse abbiamo trovato il prodotto perfetto per te.

Stiamo parlando del mascara Lash Stiletto di Maybelline, un prodotto che in pochi passaggi rende le ciglia lunghe, voluminose e luminosi come la seta. Dopotutto, non è un caso se è quello preferito della super top model Cindy Crawford.

In una intervista a Vogue in cui parlava dei suoi prodotti di make-up preferiti, la modella ha confessato: “Quello che mi piace di questo mascara è il pennello. Io non lo passo anche sulle ciglia inferiori perché le ho molto lunghe. Mi piace avere sempre le ie ciglia in primo piano”.

E anche se ha confessato che, con il passare degli anni, ha piano piano smesso di usare gran parte del make-up, il mascara di Maybelline è un prodotto non negoziabile della sua routine di bellezza.

E che dire, considerato quanto sono lunghe e belle le sue ciglia dopo solo pochi passaggi di prodotto, il motivo per cui non ci rinuncia ha più che senso.

Secondo il marchio, le ciglia spesse e nere che sfoggia la Crawford sono merito della formula ricca di vitamina B5, nota anche come biotina, l’ingrediente dietro ogni formula efficace per la crescita dei capelli. Così come pantenolo e olio di jojoba, entrambi noti per la loro capacità di idratazione e volume. Aggiungi a questa formula un pennello realizzato con seta idrolizzata, rayon e amido di mais idrolizzato, ottimi per estendere le ciglia e aumentare il volume, e non c’è da meravigliarsi che la formula abbia migliaia di recensioni positive nei siti di e-commerce.

Il mascara Lash Stiletto di Maybelline ha migliaia di recensioni positive

“Lo uso da oltre 15 anni e lo adoro”, scrive un acquirente. “Fa sembrare le mie ciglia molto più lunghe di quanto non siano. Non forma grumi, si toglie facilmente e non si sfalda”.

Altri clienti confermano che questo prodotto rende le ciglia molto più lunghe. Altri sostengono che è molto più efficace di qualsiasi altro prodotto di lusso mai provato. Un acquirente arriva al punto di definirlo il “di gran lunga il miglior mascara del mondo.

Considerando che costa solo 12 euro, vale sicuramente fare una prova.

